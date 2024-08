Coldplay in München: Setlist, Fotos, Videos der ersten Show

Für jeden Coldplay-Fan, der zu den Auftritten in München kommt, wird ein Baum gepflanzt.

Taylor Swift, Adele und jetzt Coldplay. Der Münchener-Musik-Sommer lässt aktuell keine Wünsche offen. Mit ihrer „Music of the Spheres World Tour“ spielt die Band drei Tage am Stück im Olympiastadion. Das erste Konzert setzt einmal mehr ein Zeichen für Umweltbewusstsein und innovative Showtechnik.

Tanzen auf kinetischem Boden

Auf dem Spielfeld im Stadion ist ein kinetischer Tanzboden installiert worden. Dieser spezielle Boden verwandelt die Energie der tanzenden Gäste in elektrische Energie. Die Bildschirme über der Bühne zeigen in Echtzeit an, wie viel Energie bereits erzeugt wurde – am ersten Konzertabend waren es stolze 9256 Joules.

Nicht genug Umweltschutz für die Briten. Für jeden Besucher und jede Besucherin des Konzerts wird zusätzlich ein Baum im Yellowstone-Nationalpark gepflanzt.

Im Inneren des Stadions herrscht bereits vor dem eigentlichen Konzertbeginn eine ausgelassene Stimmung. Die Fans tanzen und singen zu den Pop-Songs von Support-Act Maggie Rogers. Währenddessen bereiten sich die Gebärdendolmetscher auf das bevorstehende Konzert vor.

Coldplay, bekannt für ihr starkes Engagement in Umwelt- und Klimafragen, denken an alles. Die LED-Bildschirme zeigen die Menge der in Helsinki recycelten Leuchtarmbänder an – beeindruckende 97 Prozent. Auch in München sollen die Besucher:innen ihre Leuchtarmbänder nach dem Konzert zurückzugeben, um sie umweltfreundlich zu recyceln.

Highlight-Fotos und -Videos von dem Coldplay-Konzert in München:

Von München nach München

Coldplay und Adele in einer Stadt. Das nimmt sich die Band gleich zum Anlass einen Gruß an ihre Kollegin zu schicken. Auf der Bühne coverte Chris Martin Adeles „Someone Like You“.

Setlist vom 15. August:

Light Through the Veins

Flying Theme

Act Planets

Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Act Moons

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Don’t Panic

God Put a Smile Upon Your Face

Yellow

Act Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

My Universe

A Sky Full of Stars

Act Home

Sunrise

Sparks

The Jumbotron Song

Fix You

Good Feelings

feelslikeimfallinginlove

A Wave

Coldplay haben sich im Laufe ihrer Karriere in München einen festen Platz erarbeitet. Ihr erstes Konzert in der Stadt fand 2002 im Zenith statt. 2012 traten sie erstmals im Olympiastadion auf und trotzten dem Wetter sowie dem nicht besonders gut aufgenommenen Album „MYLO XYLOTO“.

Im Jahr 2014 spielten sie vor 1500 handverlesenen Fans in der BMW-Welt. Ihr letztes Konzert in München fand 2017 im Olympiastadion statt und war Teil der „Head Full of Dreams“-Tour.