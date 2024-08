Coldplay in München: Zwischen Olympiaberg, Umwelt und Promi-Besuch

Coldplay verwandelte das Münchner Olympiastadion in ein umweltfreundliches Farbenmeer.

Am Donnerstagabend (15. August) erstrahlte das Münchner Olympiastadion in einem Meer aus Farben und Lichtern. Die britische Band bot mit ihrer „Music of the Spheres“-Tour eine beeindruckende und dazu noch umweltbewusste (Licht-)Show. Das wollte sich auch Pop-Star Shawn Mendes nicht entgehen lassen.

Sänger Chris Martin begrüßte die Münchener-Menge auf Deutsch: „Ich bin glücklich, mit euch allen hier zu sein.“

Die Band, bestehend aus Martin, Jonny Buckland, Will Champion und Guy Berryman, bot in einer zweistündigen Performance eine Mischung aus neuen Hits wie „Higher Power“ und „My Universe“ sowie Klassikern wie „Yellow“ und „The Scientist“. Überraschend wurde auch Shawn Mendes für eine gemeinsame Darbietung von „Fix You“ auf die Bühne geholt.

Coldplay: Unter Freunden in München

Als Chris Martin am Klavier spielte, tauchte plötzlich eine Person mit einer Gitarre neben ihm auf und stimmte mit ein. Viele Fans waren zunächst ratlos über den unerwarteten Bühnengast, bis Martin enthüllte: „Mein Freund, Shawn Mendes!“

Der Kanadier trat daraufhin im Duett mit Coldplay auf und sang „Fix You“ mit. Die Begeisterung der Fans war groß, wie die Kommentare auf den sozialen Netzwerken zeigen. „Träume ich gerade???“, schrieb ein Fan zu einem Video des Konzerts. Die Personen, die nicht vor Ort sein konnten, bereuten das spätestens in diesem Moment: „Ich weine, weil Shawn Mendes mit Coldplay auf der Bühne steht und ‚Fix You‘ singt und ich nicht dabei bin“, jammert ein Fan seinen Frust auf X.

Chris Martin ließ es sich außerdem nicht nehmen, Grüße an seine „Freundin“ Adele zu senden. Während des Konzerts spielte er kurz ihren Hit „Someone Like You“ an und scherzte: „Danke, Adele, dass du heute nicht auftrittst, damit wir unser Konzert geben konnten. Wir lieben dich!“

Mit diesen Worten spielte Martin auf Adeles Konzert-Marathon in München an, bei der sie im August an den Wochenenden in einem eigens errichteten Pop-up-Stadion auf dem Messegelände Riem auftritt.

In dieser Woche legte Adele ihre Shows auf Mittwoch (14. August) und Freitag (16. August), während Coldplay neben ihrem Auftritt am Donnerstag auch am kommenden Samstag und Sonntag (17. und 18. August) ihre Konzerte im Olympiastadion geben werden.

Aus Swiftberg wird Playberg

Taylor Swift begeisterte Ende Juli (27. Juli) mit zwei Konzerten das Münchener Publikum – und zwar nicht nur die 74.000 Fans im Olympiastadion, sondern auch riesige Menschenmasse, die sich das Konzert vom Olympiaberg aus ansah und anhörte.

Laut Medienberichten sollen es 40.000 Personen gewesen sein, die auf den Berg pilgerten. Das nahmen sich auch die Coldplay-Fans zum Vorbild. Ob es wieder 40.000 waren, ist nicht offiziell erfasst. Die Bilder lassen es aber fast vermuten:

Die Show war in vier epische Akte unterteilt – „Planets“, „Moons“, „Stars“ und „Home“ – und bot eine Mischung aus neuen Hits wie „My Universe“ und zeitlosen Klassikern wie „Yellow“ und „Clocks“. Besonders emotional war das Debüt des neuen Songs „feelslikeimfallinginlove“, der den Fans einen Vorgeschmack auf das kommende Album bot.

Setlist vom 15. August:

Light Through the Veins

Flying Theme

Act Planets

Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Act Moons

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Don’t Panic

God Put a Smile Upon Your Face

Yellow

Act Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

My Universe

A Sky Full of Stars

Act Home

Sunrise

Sparks

The Jumbotron Song

Fix You

Good Feelings

feelslikeimfallinginlove

A Wave

Ein besonders emotionales Highlight des Abends war der Moment, als Chris Martin einen Fan auf die Bühne holte. Eine Frau namens Vanessa hielt ein buntes Plakat in den Händen, auf dem stand: „Sechs Jahre ohne Panikattacken. Kannst du ‚Don’t Panic‘ spielen?“

Martin, der sich von Vanessas Nachricht berührt zeigte, antwortete lächelnd: „Ich wünschte, ich hätte ebenfalls sechs Jahre ohne Panikattacken.“ Dann bat er Vanessa, sich neben ihn ans Klavier zu setzen, um ihren Wunsch nach dem Song zu erfüllen.

Umweltfreundliche Tour mit kinetischen Tanzflächen

Coldplay setzten ihre Vision einer umweltbewussten Tour fort. Jeder Ticketkauf bedeutete nicht nur Zugang zu dem Konzert, sondern auch einen Beitrag zur Aufforstung der Erde und zur Unterstützung von Umweltschutzprojekten. Auf ihrer Tour installieren sie außerdem kinetische Tanzflächen, die durch die Bewegung des Publikums Energie für die Show erzeugen.

Zusätzlich können Fans an speziellen Fahrrädern aufsteigen, die bei den Shows bereitstehen und ebenfalls zur Reduzierung des Stromverbrauchs beitragen. Die Band hatte im Oktober 2021 ihre Rückkehr auf die Weltbühne angekündigt, nachdem sie eine Pause eingelegt hatte, um nachhaltigere Tourmöglichkeiten zu finden. Chris Martin sagte in einem Interview mit der BBC, dass die Band ihre Tour möglichst umweltfreundlich gestalten möchte. Sie will nicht nur auf die Kritik hören, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Welt ausüben. „Manchmal führt Kritik zu Verbesserungen. Wenn das der Fall ist, war es das wert“, sagte Martin. Vor jeder Show werden Solarpaneele installiert, und der Tourbus wird nach Möglichkeit mit Biokraftstoff betrieben. Um den Energieverbrauch für Licht und Spezialeffekte zu minimieren, werden energiesparende LED-Bildschirme und andere effiziente Geräte verwendet. Die Band wird auch auf Wassereffizienz setzen, Abfall reduzieren und Recycling fördern, indem sie kostenlose Aluminiumbecher für Wasser bereitstellt und den Verkauf von Einweg-Plastikwasserflaschen an einigen Veranstaltungsorten verbietet.