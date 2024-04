„Cotton Eye Joe“ von Rednex wird in Nugget-Version zum YouTube-Weltrekord

Ein Chicken Wing ist auch dabei.

Rednex‘ „Cotton Eye Joe“ aus dem Jahr 1994 bekommt gerade einen erneuten Push durch eine neue Version mit dem Titel „Gedagedigedagedago“. Der passende Clip mit einem singenden Nugget und einem ebenfalls trällernden Chicken Wing (plus Cowboyhut) mitten in der Natur bricht dazu einen YouTube-Weltrekord.

Alles dank TikTok

Alles fing mit dem Dänen Razi Irawani an, der in einem TikTok-Video seine „Cotton Eye Joe“-Variante mit verzerrter Stimme, im Cowboy-Look und der Song-Benennung „Gedagedigedagedago“ teilte. Der Clip konnte in kürzester Zeit um die 28 Millionen Aufrufe verzeichnen. Daraufhin bastelte ein YouTube-User namens MegaBen zu der Razi-Songversion das Video, in dem nun sehr grob ins Nirgendwo eingefügt zwei fleischige Mini-Keulchen den Rednex-Track in der neuen Variante singen.

In Windeseile wurden Nugget und Chicken Wing weiter verbreitet, in andere Settings gesetzt und sie avancierten so auf YouTube und TikTok zum Meme-Hit. Auf YouTube erreichte der „Gedagedigedagedago“-Clip innerhalb von 26 Tagen über drei Milliarden Klicks. Das sind 28 mal mehr als das bisherige Top-Musik-Video auf der Plattform und auch 13 mal mehr als der führende Hit auf Spotify.

Für den Rednex-Song sorgt das für top Zahlen. In der Pressemitteilung zum Rekord heißt es: „Mit einer Milliarde Aufrufen in nur acht Tagen übertrifft Rednex Adeles „Hello“, welches die gleiche Marke in 87 Tagen erreichte. Im Rahmen des rasanten Wachstums von YouTube Shorts hat dieses neueste virale Phänomen innerhalb von 26 Tagen 20 Millionen Stunden Hörzeit generiert, was 700 Millionen traditionellen Aufrufen entspricht. Damit ist Rednex derzeit unangefochten der weltweit meistgespielte Künstler. Zum Vergleich: „Hello“ erreichte innerhalb von 34 Tagen 500 Millionen Aufrufe.“

Gemischte Meinungen

„Cotton Eye Joe“-Produzent Pat Reiniz sieht die neue Trendwelle auch kritisch, wie es in der Pressemitteilung heißt: „Wie soll man musikalischen Erfolg am besten messen? […] Es wird eine Herausforderung für die Musikindustrie sein, diese verschiedenen Zählungen in Charts und Messungen zu reflektieren und führt sogar zur Frage, ob sich die grundlegende Verwendung und das Konzept von Musik selbst ändern.“

Rednex-Mitglied Pervis The Palergator hingegen ist stolz auf den Erfolg und gibt sogar damit an: „Mit 3 Milliarden Aufrufen in 26 Tagen beanspruchen wir einen Weltrekord! Möchtest du uns schlagen? Dann teilt Statistiken.“