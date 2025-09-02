Taylor Swift: Spotify-Rekord mit THE LIFE OF A SHOWGIRL noch vor Release

Sie hat es schon wieder geschafft: Noch Wochen vor dem Release bricht Taylor Swifts anstehendes Album einen Spotify-Rekord.

Taylor Swift hat mit ihrem kommenden Album THE LIFE OF A SHOWGIRL bereits Wochen vor der Veröffentlichung einen neuen Rekord auf Spotify aufgestellt. Noch nie zuvor wurde ein Album auf der Plattform so häufig vorab gespeichert wie das der Pop-Ikone. Damit übertrifft die Sängerin selbst ihren eigenen Rekord, den sie 2024 mit THE TORTURED POETS DEPARTMENT aufgestellt hatte.

Streaming-Rekord: Spotify feiert Taylors Swift Album-Countdown als erfolgreichsten aller Zeiten

Kürzlich gab die Musikstreaming-Plattform bekannt, dass das Album bereits jetzt schon einen gewaltigen Eindruck bei der Welt hinterlassen haben muss. Im Instagram-Post von Spotify heißt es: „Am 31. August 2025 wurde Taylor Swifts THE LIFE OF A SHOWGIRL zur am meisten vorab gespeicherten Album-Countdown-Seite in der Geschichte von Spotify.“

Playlist „And, baby, that’s show business for you“ begleitet den Release-Hype

Die Countdown-Seite von Spotify für THE LIFE OF A SHOWGIRL wurde am 14. August gestartet, begleitet von einer exklusiven Playlist namens „And, baby, that’s show business for you“. Diese enthält eine kuratierte Auswahl an 22 bereits veröffentlichten Titeln, die von Taylor Swifts langjährigen Mitarbeitern Max Martin und Shellback produziert wurden.

Von THE TORTURED POETS DEPARTMENT zu THE LIFE OF A SHOWGIRL: So schreibt Taylor Swift weiter Spotify-Geschichte

Dieser Erfolg markiert einen weiteren Meilenstein in Swifts langjähriger Dominanz auf Spotify. Im Laufe der Jahre hat sie zahlreiche Streaming-Rekorde gebrochen. So wurde sie 2024 etwa mit mehr als 26,6 Milliarden weltweiten Streams zur meistgestreamten Künstlerin der Plattform. THE TORTURED POETS DEPARTMENT brach zwei Streaming-Rekorde auf Spotify. Die Platte erreichte binnen eines Tages ganze 300 Millionen Plays, welche sich in nur fünf Tagen auf eine Milliarde anreicherten. Darüber hinaus sicherte sich Swift mit diesem Album als erste Künstlerin der Geschichte die ersten 14 Plätze der Billboard Hot 100.

Neues Album-Konzept: 12 Songs, klare Story und keine Bonus-Tracks

Im Gegensatz zu den vorigen Veröffentlichung hält es die Sängerin mit ihrem neuen Werk kurz: 12 Songs sind auf der LP, es wird kein weiterer dazukommen. Swifts Lieblingszahl ist zwar die 13, aber nicht einmal dieses Klischee erfüllt die Musikerin bei ihrem anstehenden Release.

Hinter den Kulissen: Was das Cover von THE LIFE OF A SHOWGIRL über Taylor Swift verrät

Es soll eine klar ausgerichtete LP sein, das Konzept simpel. THE LIFE OF A SHOWGIRL erzählt die Geschichten, die hinter der glitzernden Persona um Taylor Swift während der Eras-Tour entstanden. Das Cover ist schon ein erster Verweis auf das „Behind The Scenes“ des Innenlebens der Künstlerin. Es zeigt sie in voller Glitzermontur in einer Badewanne und soll ihr Ritual der After-Show-Badewannenrunde darstellen.

Im Podcast ihres Verlobten Travis Kelce erklärte sie, die neue Platte werde ein eigenständiges Werk ohne Bonustracks sein. „Es ist nicht wie bei THE TORTURED POETS DEPARTMENT, wo ich so dachte: ‚Hier ist eine Sammlung von allem, was ich in den letzten Jahren gedacht oder gefühlt habe“. Das elfte Studioalbum des Popstars enthielt ganze 36 Songs, einige davon mehr als vier Minuten lang. „Dieses Mal sind es 12“, so Swift. „Es gibt keinen 13., keinen 14. und es kommen auch keine weiteren hinzu.“

Release am 3. Oktober: Taylor Swift Fans können THE LIFE OF A SHOWGIRL jetzt vorbestellen

12 Songs für ihrer 12. Platte — das ist die Taylor-Swift-Analogie, die man von ihr kennt. Ihr Album erscheint am 03. Oktober und kann hier in allen Deluxe- und Vinyl-Versionen vorbestellen werden.