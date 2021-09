Courtney Love: „’In Bloom‘ hätte Nirvanas NEVERMIND-Leadsingle sein sollen, nicht ‚Smells Like Teen Spirit’“

Anlässlich des 30. Jubiläums von Nirvanas NEVERMIND hat Courtney Love erstmals in einem Interview über den Meilenstein der Band ihres damaligen Ehemannes Kurt Cobain gesprochen. Sie glaubt, dass die Karriere von Nirvana und auch das Leben (und Sterben) Cobains anders verlaufen wäre, wenn „Smells Like Teen Spirit“ nicht als erste Single aus NEVERMIND veröffentlicht worden wäre.

Im Gespräch mit David Cross von der „LA Times“ sagt sie: „Sie hätten auf mich hören sollen. Wäre ‚In Bloom‘ zuerst veröffentlicht worden, wäre das Leben einfacher und besser geworden. Es wäre nicht alles anders geworden, aber die Dinge und ihr Lauf hätten sich verändert. Kurt hätte vielleicht überlebt, wen jemand anders zuerst einen derartigen Erfolg gehabt hätte. Jemand wie Eddie Vedder, der eine gute Infrastruktur hatte.“

Im weiteren Verlauf erinnert Love sich daran, wie sie und Cobain damals vom Erfolg des Albums erfahren hatten: „Wir waren in Salem, Oregon, als ‚Nevermind‘ auf Platz 1 der Charts stieg. Kurt weinte. Ich weinte. Wir hatten wirklich Angst. Kurt liebte, was ‚Nevermind‘ war. Er leckte seine Lippen und sagte nur ‚Whoa, whoa, whoa‘. Er war gut darin, seine wahren Gefühle zu verbergen. Er war bescheiden und hielt seine öffentlich dargestellte Persona aufrecht. Daran arbeitete er so wie Kate Moss an ihren Wangenknochen arbeitet.

Nirvanas zweites Album NEVERMIND erschien am 24. September 1991. Sänger, Gitarrist und Songschreiber Kurt Cobain beging am 5. April 1994 Suizid. Er wurde 27 Jahre alt. Courtney Love veröffentlichte mit ihrer Band Hole vier Alben. Ihr bisher einziges Soloalbum AMERICA’S SWEETHEART erschien 2004.