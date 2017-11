CTM Festival 2018 gibt erste Programmpunkte bekannt

Das CTM Festival hat erste Acts und Projekte für seine 19. Ausgabe im kommenden Jahr bekannt gegeben. Das Festival für experimentelle Kunst und elektronische Musik findet vom 26. Januar bis zum 4. Februar 2018 in verschiedenen Locations des Berliner Kulturbetriebs statt.

Unter dem Motto „Turmoil“ verhandelt das CTM Festival die Themen Widerstand und Tumult in der Kunst. Hierzu wird es neben Konzerten und Clubnächten auch ein ausgiebiges Tagesprogramm geben, das zu Vorträgen, Diskussionen und Auseinandersetzungen einlädt.

Darüber hinaus findet zum bereits sechsten Mal das MusicMakers HackLab statt. Künstler und Programmierer sollen sich hierbei mit dem Thema „The Hacked Mind" beschäftigen, Interessierte können sich über den Open Call des CTM Festivals bewerben.

Dem musikalischen Line-Up des CTM Festival 2018 gehören unter anderem der niederländische DJ Darkraver, die No-Wave-Ikone Lydia Lunch und das Berliner EBM/Techno-Duo Schwefelgelb an. Überdies hinaus wird es mit „Boem Boem“ des niederländischen Künstlers Philip Vermeulen eine musikalische und körperlich erfahrbare Installation in der Halle am Berghain geben.

Karten für das CTM Festival 2018 sind ab sofort erhältlich. Die günstigste Ticketvariante kostet 115, die teuerste 190 Euro. Eintrittskarten für Einzelveranstaltungen sollen ab Dezember verfügbar sein. Alle bisher bestätigten Programmpunkte findet ihr hier im Überblick:

Amenra [BE] / Cevdet Erek [TR] / Darkraver [NL] / DJ Panic [NL] / Ernest Berk Retrospective by Company Christoph Winkler with groupA, Rashad Becker & Pan Daijing, Ian Helliwell, Patrick Primavesi [INT] / Jace Clayton presents: Julius Eastman Memorial Dinner [US] / Jana Rush [US] / Medusa’s Bed – Lydia Lunch, Zahra Mani & Mia Zabelka [INT] / Nadah El Shazly [EG] / Rashaad Newsome presents “FIVE Berlin” [US] / Schwefelgelb [DE] / Swan Meat [US/DE] / Violence [US] / Zorka Wollny & Andrzej Wasilewski [PL/DE]

Gewinner des CTM 2018 Radio Lab: ZULI [EG]

Installationen: “The Physical Mind” von Teun Vonk [NL] / “Boem Boem” von Philip Vermeulen [NL]