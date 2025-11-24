d4vds Haus in Hollywood bald wieder auf dem Markt & Update zu Polizei-Ermittlung

Nach der Durchsuchung im Fall Celeste Rivas ist das Miethaus von d4vd bald wieder zu haben. Indessen prüft die Polizei einen zweiten Verdächtigen.

Das Haus in Hollywood, in dem d4vd wohnte und das die Polizei im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Tod der Jugendlichen Celeste Rivas durchsucht hatte, kann bald wieder vermietet werden.

Nach einem Bericht der „New York Post“ soll die Immobilie demnächst erneut bewohnbar sein – für 20.000 US-Dollar pro Monat. „Derzeit wird daran gearbeitet“, sagte Immobilienmakler Alex Micic. „Die Immobilie ist derzeit nicht auf dem Markt, wird aber wieder angeboten werden.“

Im September hatten Behörden eine Razzia auf dem Anwesen durchgeführt, das von d4vds Manager Josh Marshall angemietet worden war und in dem auch d4vd lebte. Dabei wurden mehrere Beweisstücke beschlagnahmt, darunter ein Computer und weitere Gegenstände. Laut „Hot New Hip Hop“ planen die Eigentümer:innen Renovierungsarbeiten und einen neuen Anstrich, bevor das Inserat mit aktuellen Fotos veröffentlicht wird.

Ermittlungen gegen zweiten Verdächtigen

Indessen gibt es neue Entwicklungen im Fall Celeste Rivas, in dem d4vd seit Kurzem als Verdächtiger gilt. Laut Anwalt Mark Geragos, der nach eigenen Angaben in direktem Kontakt mit Ermittler:innen steht, untersucht die Polizei eine zweite verdächtige Person. Diese neu identifizierte Person könnte „vor, während und nach“ Rivas’ Tod in den Fall verwickelt gewesen sein und sich möglicherweise in jenem Tesla befunden haben, in dem die Leiche entdeckt wurde, sagte Geragos im „2 Angry Men“-Podcast laut „Complex“.

Geragos behauptet zudem, die Ermittler:innen stützten sich stark auf digitale Beweise: Handydaten, Standortverfolgung in sozialen Medien und interne Tesla-Protokolle sollen genutzt werden, um die Bewegungen aller potenziell Beteiligten zu rekonstruieren. Diese digitalen Spuren sollen den zweiten Verdächtigen während des relevanten Zeitfensters im Gebiet der Hollywood Hills verorten. „TMZ“ interpretierte dies als Hinweis, der Verdächtige könnte d4vd bei der Zerstückelung des Mädchens geholfen haben. Offiziell bestätigt ist jedoch nichts davon.

Die Leiche war gefroren

Wann genau Rivas starb, ist weiterhin schwer festzustellen. Wie „TMZ“ berichtete, soll die Leiche gefroren gewesen sein. Demnach fanden Beamte sie enthauptet; der Torso war intakt, Gliedmaßen jedoch entfernt und in mehrere Stücke zerteilt. Die Körperteile seien beim Fund teils noch gefroren gewesen und bereits aufgetaut. Der Zustand der Leiche mache es vermutlich unmöglich, so Quellen, den Todeszeitpunkt und die Todesursache eindeutig zu bestimmen. Die Polizei ermittelt dennoch wegen Mordes und kann daher weiterhin Verdächtige festnehmen.

Autofahrt in entlegene Gegend

d4vd soll laut Ermittler:innen im Frühjahr 2025 mitten in der Nacht in eine abgelegene Gegend im Santa Barbara County gefahren sein, wo er zwei Stunden verbrachte. Dies habe polizeinahen Quellen zufolge den Verdacht gegen ihn erhärtet. Aussagen aus Ermittler:innenkreisen deuten laut „Complex“ darauf hin, dass die Polizei davon ausgeht, Rivas’ Leiche könnte sich während dieser Fahrt im Auto befunden haben. Möglicherweise habe sich auch der zweite Verdächtige im Wagen befunden.

Nichts ist offiziell bestätigt

Offizielle Stellungnahmen der Polizei zu den durchgesickerten Informationen gibt es derzeit nicht – ebenso wenig Festnahmen.

Die Hintergründe

Am 8. September hatte das LAPD auf einem Abschlepphof in Hollywood eine zerstückelte und stark verweste Leiche in einem Tesla gefunden, die später als die 15-jährige Celeste Rivas identifiziert wurde. Das Fahrzeug war auf d4vd, der mit bürgerlichem Namen David Burke heißt, zugelassen.

Waren D4vd und Celeste ein Paar?

Rivas war zuvor mehr als ein Jahr verschwunden. Sie wurde am 5. April 2025 zuletzt in Lake Elsinore in Kalifornien gesehen und danach als vermisst gemeldet. Im Gespräch mit „TMZ“ sagte Rivas’ Mutter, sie habe den Fund des Tesla sofort für verdächtig gehalten, da der Freund ihrer Tochter angeblich David geheißen habe. Auch Nutzer:innen in sozialen Medien spekulierten über eine mögliche Beziehung zwischen d4vd und Celeste, die zu diesem Zeitpunkt 13 oder 14 Jahre alt gewesen wäre.

Dasselbe Tattoo am Finger

d4vd trägt zudem ein Finger-Tattoo mit den Buchstaben „Shhh“ – genau wie Celeste Rivas. Dieses Motiv ist allerdings unter Prominenten und Musikfans weit verbreitet. Obwohl sich Hinweise auf mögliche Verbindungen zwischen Rivas und Burke zunächst häuften, wurde eine tatsächliche Beziehung oder auch nur eine Bekanntschaft nie zweifelsfrei bestätigt.