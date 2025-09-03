d4vd veröffentlicht erste offizielle Fortnite-Hymne „Locked & Loaded“

Der Track von d4vd wird am 4. September offiziell herauskommen. Hier mehr Infos zur Hymne vom Superfan

Fortnite erhält die erste offizielle Hymne „Locked & Loaded“ von d4vd. Der eingefleischte Fan bestätigte eine Zusammenarbeit mit Epic Games. „Locked & Loaded“ wird am 4. September um 2 Uhr deutscher Zeit auf den Streaming-Diensten erscheinen. Das Musikvideo wird zur selben Zeit veröffentlicht.

Von Fortnite-Montagen zu weltweiten Chart-Hits

d4vd begann 2021 mit der Produktion eigener Musik, um seine eigenen Fortnite-Montagevideos zu vertonen und dabei Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden. Das berichtete „NME“. Später wandte er sich traditionelleren Songs zu. Seitdem hat er zwei Singles in den britischen Top 40 und drei Hits in den Billboard Hot 100 platziert und mehrere Welttourneen ausverkauft. Ein Grund also für Fortnite, um auf den Artist aufmerksam zu werden.

d4vd über die Verbindung von Gaming und Musik

Über die Beziehung zwischen Musik und Gaming sagte d4vd im Gespräch mit „NME“: „Ich liebe es, weil Musik und Videospiele schon so lange zusammengehören. Ich liebe Videospiel-Soundtracks, die ikonischen Sounds und auch die Memes, die daraus entstehen.“

Er fügte hinzu: „Ich bin gleichzeitig ein riesiger Videospiel-Nerd und ein riesiger Musik-Nerd. Dass ich wegen Videospielen mit der Musik angefangen habe, ist an sich schon etwas Poetisches, und ich möchte das einfach weitermachen, egal, woran ich beteiligt sein kann – Fortnite, Call Of Duty, FIFA, Madden, alles, was ich kann. Ich möchte einfach weiterhin die Lücke zwischen Musik und Videospielen schließen.“

Die Balance zwischen Kunst, Algorithmus und Authentizität

Im Interview mit MUSIKEXPRESS äußerte er sich unlängst: „Es geht nicht darum, authentisch zu sein“, so d4vd mit einer Mischung aus Selbstironie und Pragmatismus. „Es geht darum, die Leute zu catchen. Und wenn du sie hast, kannst du authentisch sein. Be funny, be bipolar.“

Echte Kunst sei seine Musik dennoch: „Die Kunst, die ich mache, ist pure Kunst – ohne Gimmicks.“ Er glaubt, dass seine Musik früher in einer Welt ohne Social Media eine tiefere Verbindung zu den Menschen aufbauen hätte können. „Du kannst den besseren Song haben als jemand anderes, aber wenn er lustiger ist als du, bekommt er mehr Fans.“