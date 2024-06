Metallica meets Fortnite: Ab sofort gibt’s virtuelle Rockshows

Seit dem 13. Juni können Fortnite-Spieler:innen Metallica in dem Videospiel live erleben.

Aktuell befinden sich Metallica auf „M72“-Welttournee. Doch schlechte Nachrichten: Wer die Band in Deutschland verpasst hat, wird vorerst keine Chance mehr auf einen Liveauftritt haben. Denn Metallica spielten bereits am 24. und 26. Mai im Olympiastadion in München, weitere Deutschland-Termine sind nicht geplant.

Allerdings gibt es nun eine andere Möglichkeit, die Gruppe „live“ zu erleben, also… mehr oder weniger. Denn ab sofort kann man James Hetfield, Lars Ulrich & Co. in Fortnite bestaunen.

Metallica in Fortnite: Virtuelles Merch, virtuelle Konzerte

Über Metallica kann man getrost sagen: Die Gruppe hat in den knapp 45 Jahren Bandgeschichte bestimmt die ganze Welt bespielt. Wie kann man das also steigern? Richtig, indem man auch die virtuelle Welt erobert. Seit dem 13. Juni können Gamer:innen, die ihr Fortnite-Spiel auf die aktuelle Version „Saison 4“ updaten, ihre Charaktere in dem Videospiel mit Metallica-Merch ausstatten und virtuelle Fanartikel erwerben.

Das alles dient als Vorbereitung auf die tatsächlichen Events: Die Metallica-Konzerte. An zwei Tagen spielt die Gruppe jeweils drei Mal in der Welt hinter dem Bildschirm live. Wie das funktioniert? Per Avatar-Show. Das Ereignis wird vorher animiert und mit einem von Metallica für das Event aufgezeichnetes Live-Set gepaart. Den finalen Gig können sich die Gamer:innen dann an folgenden Tagen anschauen:

Samstag, 22. Juni

– 20 Uhr (deutscher Zeit)

– 23 Uhr (deutscher Zeit)

– 5 Uhr (deutscher Zeit)

Sonntag, 23. Juni

– 16 Uhr (deutscher Zeit)

– 20 Uhr (deutscher Zeit)

– 23 Uhr (deutscher Zeit)

Metallica liefern Musik & Kampfstimmung

Die Rockband ist nicht der erste Act, der in Fortnite ein virtuelles Konzert gibt. Auch Travis Scott und Marshmello beglückten bereits die Spieler:innen in dem Survival-Shooter. Doch eine Neuheit gibt es bei Metallica x Fortnite. Denn die Gruppe sorgt nicht nur für gute Musik, sondern auch für Wettbewerbe. Saison 4 führt ein neues Erlebnis ein, die „PvP-Battle-Bühne“. 16 Spieler:innen können hier gegeneinander antreten, aus ihnen geht nur ein/eine Gewinner:in hervor. Die Kontrahent:innen werden sich in einem Metallica-Set, bestehend aus vier Songs, beweisen müssen. Wer am besten rockt, gewinnt! Die Saison 4, in der man in die Welt Metallicas eintauchen kann, gibt es seit dem 13. Juni und endet am 18. August. Folgende Spiele kann man ab sofort erleben: