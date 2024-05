„Wenn du mich rufst“: Mark Forster liefert EM-Song mit Miksu & Macloud

Mit seinem Track zur EM will der Sänger keine „Alles-ist-gut-Hymne“ präsentieren.

Am 14. Juni fängt die diesjährige Fußball-Europameisterschaft in Deutschland an. Den Startschuss gibt es jetzt schon vorab von Mark Forster, der sich für seine EM-Hymne „Wenn du mich rufst“ mit dem Produzentenduo Miksu/ Macloud zusammengetan hat. Der Song ist am Freitag (17. Mai) erschienen und wird als offizielles Lied der ARD während der EM-Berichterstattung im Fernsehen laufen.

Mark Forster möchte den Soundtrack zum Sommer liefern

Mark Forster, der selbst Fußball-Fan ist, erhofft sich von seinem Track und dem Sportwettbewerb, die Gesellschaft wieder näher zusammenzubringen. „Wenn man einfach mal kurz den Kopf ausschalten, sich vier Wochen über Tore freuen und das zusammen mit seinen Freunden aus ganz Europa feiern kann, dann kann das etwas Gutes bewirken“, sagt er gegenüber dem Radio-Sender „1LIVE“. Trotzdem habe der Sänger anfänglich Schwierigkeiten gehabt, ein passendes Gefühl für das Lied zu bekommen. „Es ist ja jetzt nicht alles besser als vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren“, so der „Chöre“-Interpret. Aber sein Song solle dennoch positive Gefühle bei den Zuhörer:innen auslösen und „der Soundtrack zu einem Sommer werden, der uns als Gesellschaft hoffentlich guttun wird.“

Hier in „Wenn du mich rufst“ reinhören:

Unterstützung von Miksu & Macloud

Musikalische Unterstützung bekommt der Musiker dabei von Miksu und Macloud, die den Track produziert haben. Für die instrumentale Untermalung haben die drei außerdem eine deutsche Blaskapelle angeheuert, die im Outro von „Wenn du mich rufst“ zu hören ist.

Die beiden Produzenten sind sonst eher im Bereich des Deutschraps unterwegs und veröffentlichten schon Songs mit Makko, T-Low oder Cro. Auch Mark Forster hat erst kürzlich einen Ausflug in das Genre unternommen. Auf dem Song „Schwarzer Toyota“, der im Februar erschienen ist, hat der Künstler sich mit Skrt Cobain und Ski Aggu zusammengetan.