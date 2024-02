Wer sang in den letzten Jahren die Nationalhymne beim Super Bowl?

Reba McEntire berührte mit der Nationalhymne vor dem NFL-Finale. Aber auch Post Malone sang.

Der Super Bowl 2024 startete noch vor der Halbzeitshow wie immer musikalisch. Vor dem Spiel werden sowohl „America the Beautiful“ als auch die offizielle Nationalhymne der Vereinigten Staaten („The Star-Spangled Banner“) gesungen.

Die Hymne beim Super Bowl LVIII sang die Grammy-Preisträgerin und Country-Musikerin Reba McEntire. US-Rapper Post Malone intonierte hingegen „America the Beautiful“.

McEntire reiht sich ein in eine Riege von Superstars, die vor dem Kickoff des NFL-Finales vor einem Millionenpublikum in den USA die patriotischen Herzen bewegen. In den letzten Jahren standen unter anderem Lady Gaga, Pink und Alicia Keys am Mikrophon.

Super Bowl: Sängerinnen und Sänger der Hmyne

2023: Chris Stapleton

2022: Mickey Guyton

2021: Jazmine Sullivan und Eric Church

2020: Demi Lovato

2019: Gladys Knight

2018: Pink

2017: Luke Bryan

2016: Lady Gaga

2015: Idina Menzel

2014: Renée Fleming

2013: Alicia Keys

2012: Kelly Clarkson

2011: Christina Aguilera

2010: Carrie Underwood