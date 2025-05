Sabrina Carpenter: Fortnite statt Tour

Studie: Sabrina Carpenter & Swift wurden 2024 am meisten auf Spotify gestreamt

Fortnite hat angekündigt, dass Sabrina Carpenter zurückkehrt – und zwar mit der interaktiven Musikveranstaltung „Dance With Sabrina“. Diese Feierei startet am Freitag, den 30. Mai 2025, um 20 Uhr und läuft bis zum 16. Juni im Rahmen des Fortnite Festivals.

Nicht die erste Zusammenarbeit

Nach ihrer ersten Kooperation mit Fortnite im April – inspiriert von ihrer SHORT N‘ SWEET-Welttournee – kommt Carpenter nun mit einer musikalischen Live-Performance wieder, die ganz auf Spaß mit der Community setzt. Bereits zuvor konnten Fans Songs wie „Juno“, „Nonsense“, „Please Please Please“ und „Taste“ im Spiel hören und dazu passende Outfits, Emotes und Items freischalten. Nun geht der interaktive Part noch weiter.

Das erwartet die Spieler:innen bei „Dance With Sabrina“

Bei der neuen Veranstaltung erleben Spieler:innen eine virtuelle Performance von Sabrina Carpenter, die als süße, verspielte Bühnenshow inszeniert sein soll. Teilnehmende Gamer:innen sind eingeladen, zum Beat von Songs wie „Espresso“ zu tanzen. Je präziser sie den Rhythmus treffen, desto schneller füllt sich ihr „Herz-Meter“.

Am Ende jedes Songs erhalten die besten Tänzer:innen spezielle Rollen auf der Stage – etwa als Dance-Leader:in, Spezialeffekt-Manager:in oder auch als Video-Künstler:in, mit denen sie aktiv zur Bühnenshow beitragen können. Plus: Wer während der gesamten Show die meisten Beats trifft, erscheint im Finalfoto Seite an Seite mit Sabrina Carpenter.

Neue Musik & Emotes bei Fortnite

Passend zum Event wurde Carpenters Track „Bed Chem“ ins Fortnite Festival aufgenommen. Zudem ist ein neuer Emote verfügbar, mit dem Gamer:innen ihre Moves zur Musik zeigen können.

Emily Levy von Epic Games erklärte gegenüber „Billboard“, dass die Veranstaltung von der „unglaublichen Energie“ der Fans inspiriert sei: „Als Sabrina Carpenter zu Fortnite kam, haben wir ein Meer aus Carpenter-Outfits gesehen, die synchron tanzten. Uns war sofort klar: Diese Begeisterung müssen wir mit einem Event feiern, das genauso lebendig und kreativ ist wie unsere Spieler:innen.“

„Für alle, die meine Tour nicht live sehen konnten, ist das ein besonderes Geschenk“

In einem Interview mit dem amerikanischen „Rolling Stone“ zeigte sich Sabrina Carpenter begeistert von der Möglichkeit, ihre Musik auf kreative Weise zu präsentieren: „Ich liebe es, wenn Fans Musik über verschiedene Plattformen erleben können – nicht nur durch Zuhören, sondern auch durch aktives Mitmachen. Für alle, die meine Tour nicht live sehen konnten, ist das ein besonderes Geschenk.“

Auch wenn sie vor ihrer ersten Zusammenarbeit noch kein Fortnite gespielt hatte, habe sie inzwischen große Pläne für die Zukunft – darunter der Wunsch, Country-Ikone Dolly Parton im Spiel zu sehen. Und auf die Kommentare, ihr Avatar sei zu groß geraten, reagierte die 1,50m große Carpenter via „NME“ humorvoll: „Mein Avatar ist definitiv größengetreu – schließlich sind Fortnite-Charaktere alle so um die 1,90m groß, was zufällig auch meine wahre Körpergröße ist.“