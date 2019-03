Da ist es: Hört Solanges neues Album ‚WHEN I GET HOME‘ hier im Stream

Solange Knowles hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ihr neues Album veröffentlicht. Dies geschah einerseits überraschend, weil in den vergangenen Monaten nie mehr verraten wurde, als dass es irgendwann in diesem Jahr erscheine – ursprünglich sagte Solange im Oktober 2018, dass es „kurzfristig und bald“ erscheine. Ganz ohne Vorankündigung kam WHEN I GET HOME dann aber doch nicht in die Streamingportale: Am Donnerstag, also wenige Stunden vorher, ließ Solange mitteilen, dass der Nachfolger ihres 2016 veröffentlichten A SEAT AT THE TABLE um Mitternacht erscheinen solle.

WHEN I GET HOME umfasst 19 Songs, als Gäste sind unter anderem Earl Sweatshirt, Sampha, Panda Bear, Tyler the Creator und Blood Oranges Dev Hynes zu hören. Solange hat sämtliche Songs selbst geschrieben und produziert.

Auf Twitter schrieb Solange freudig:

„Y’all! I’m filled w so much joy right now!!! Wow! I can’t thank y’all enough for this moment and for all the feelings i feel in my body! I’m bringing home w me everywhere I go yalll and I ain’t running from shit no more. Your love lifts me up so high. Thank you!”

Solange schuf 2016 mit A SEAT AT THE TABLE das Album, das wie kaum ein anderes zum musikalischen Symbol des Black Lives Matter Movements wurde. In Songs wie „Don’t Touch My Hair“ und „F.U.B.U.“ feierte die oftmals zu Unrecht im Schatten ihrer großen Schwester Beyoncé stehende Solange ihre Selbstermächtigung als starke, stolze schwarze Frau und Künstlerin, ohne den moralischen Zeigefinger, den Kritiker darin durchaus ausfindig machen können, zu plakativ einzusetzen.

Hört hier „WHEN I GET HOME“ von Solange im Stream:

Die Tracklist von Solanges „WHEN I GET HOME“:

01. Things I Imagined

02. S McGregor (interlude)

03. Down With The Clique

04. Way To The Show

05. Can I Hold The Mic (interlude)

06. Stay Flo

07. Dreams

08. Nothing Without Intention (interlude)

09. Almeda

10. Time (is)

11. My Skin Is My Logo

12. We Deal With The Freak’n (intermission)

13. Jerrod

14. Binz

15. Beltway

16. Exit Scott (interlude)

17. Sound Of Rain

18. Not Screwed! (interlude)

19. I’m A Witness