Daft Punk: „Random Access Memories“-Nachfolger angeblich in Arbeit

Aus älteren Einspielungen soll ein neues Album entstehen.

Angeblich arbeiten Daft Punk an einem Nachfolgealbum zu ihrem finalen Werk „Random Access Memories“. Aber: Thomas Bangalter und Guy-Manuel feiern dafür keine Reunion (das Duo hat sich 2021 getrennt und Daft Punk verabschiedet) und es entsteht demnach auch keine neue Musik. Die Franzosen feilen eher an Aufnahmen, die 2013 zu ihrem letzten Megaseller entstanden und unveröffentlicht blieben.

Session-Drummer Quinn teilte die Nachricht in einem neuen Video über die Entstehung von „Random Access Memories“.

„Bei ‚RAM‘ war ich so ziemlich die letzte Person, die an der Platte mitgewirkt hat“, sagte er. „Bei der nächsten Platte, an der Daft Punk gearbeitet haben, war ich der allererste.“

Quinn erzählte außerdem, dass er in der Lage war, Daft Punk in der Anfangsphase des Songwriting- und Aufnahmeprozesses zu beobachten. „Thomas Bangalter hatte ein Keyboard und ein Computerprogramm, und er experimentierte einfach. Er hat einfach auf Dinge eingeschlagen. Wir haben buchstäblich nur versucht, die Vibes rüberzubringen. Er saß an dem wunderschönen Mischpult da drin. Ich war im Studio und begann mit meinem seltsamen Schlagzeug … Was immer er mir vorgab, ich antwortete und versuchte, etwas zu finden.“

Er hofft, dass die verschollenen Daft-Punk-Einspielungen nun das Licht der Welt erblicken werden. „Diese unbenannte Platte, denke ich, wird aus spontanen Aufnahmen bestehen“, sagte er und sprach damit über die LP, die als Nachfolger von „Random Access Memories“ dienen würde. „Ich erinnere mich, wie ich dieses eine Ding gespielt habe – mein Klavierbrett, das Innere eines Klaviers – ich habe mein Kickpedal auf die Saiten gelegt und es wie eine Kick-Drum gespielt. Ich weiß noch, dass die Jungs das wirklich toll fanden. Ich weiß nicht, ob es auf die Platte kommt. Es waren die verrücktesten, seltsamsten Sachen.“

Über den Status des Albums sagte Quinn: „Ich melde mich immer wieder bei ihnen. Mir wurde gesagt, dass sie daran arbeiten. Ich habe Daft Punk um Erlaubnis gebeten, in einem anderen Artikel darüber zu sprechen, denn sie sind sehr geheimnisvoll, wie Sie wissen. Und die tollsten Jungs.“

Unabhängig davon pflegen Daft Punkt auch seit dem Split vor drei Jahren ihr Vermächtnis. Im vergangenen Jahr erschien zum 10. Jubiläum von „Random Access Memories“ eine Neu-Edition, wenig später eine Fassung, aus der die Drums herausgeschnitten wurden. Die Franzosen können also selbst von ihrem Smash-Album, das mit „Get Lucky“ einen Welthit enthielt, nicht lassen.

Bangalter ist seit 2021 auf Solopfaden unterwegs. Zuletzt wurde er als Komponist des Soundtracks zum Film „DAAAAAALÍ“ angekündigt. Die Nachricht wurde am 9. Januar auf Instagram über Ed Banger Records (Justice, Breakbot) bekannt gegeben, die den Soundtrack auf ihrem Label veröffentlichen werden.