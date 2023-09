Daft Punk kündigt „schlagzeuglose“ Version von RANDOM ACCESS MEMORIES an

Am 17. November erscheint die „Drumless Edition“ des 2013er Albums.

Daft Punk feiern dieses Jahr das zehnte Jubiläum ihres Erfolgsalbums RANDOM ACCESS MEMORIES. Anlässlich dazu wird das Electronic-Duo am 17. November eine neue Version der Platte veröffentlichen. Die Neuauflage kommt diesmal ganz ohne Schlagzeug aus. Vorab liefern die Musiker bereits mit der „Drumless Edition“ des Songs „Within“, die am Donnerstag (28. September) erschien, einen Vorgeschmack. Dabei steht besonders das Klavierspiel des kanadischen Pianisten Chilly Gonzales im Vordergrund.

RANDOM ACCESS MEMORIES erschien 2013 und feierte bereits kurz nach der Veröffentlichung enorme Erfolge. Die Platte, die unter anderem Songs wie „Get Lucky“ mit Pharrell Williams beinhaltet, landete nicht nur direkt auf dem ersten Platz der Billboard-200-Charts – sie hielt sich auch ganze 56 Wochen auf der Liste. 2014 wurde das Album mit dem Grammy für das „Album des Jahres“ ausgezeichnet.

Bereits im Mai 2023 erschien anlässlich der Jubiläums-Feierlichkeiten eine erweiterte „10th Anniversary Edition“ des Werkes. Die Version beinhaltet neun zusätzliche Tracks, darunter auch unveröffentlichte Demos und Studio-Outtakes. Wie dessen Vorgänger erreichte auch die Neuauflage der Platte in diesem Jahr den ersten Platz der Dance-/Electronic-Alben. Außerdem wurde die Videoreihe „Memory Tapes“ ins Leben gerufen, in der Mitwirkende an der Platte wie Julian Casablancas, Chilly Gonzales, DJ Falcon und Todd Edwards über die Entstehung des Albums berichten. Aktuell entstehen weitere Episoden mit Pharrell Williams, Nile Rodgers, Paul Williams und Chris Caswell.

Seht hier die erste Episode von „Memory Tapes“ mit Julian Casablancas:

Hört hier in den Song „Within (Drumless Edition)“ rein: