Daft Punk veröffentlichen Studio-Outtakes von „Give Life Back To Music“

Daft Punk haben Studio-Outtakes von ihrem Track „Give Life Back To Music" veröffentlicht. Der Song war ursprünglich der Opener für das vierte und letzte Studio-Album der Franzosen RANDOM ACCESS MEMORIES, das im Mai 2023 seinen zehnten Geburtstag feiert. Um das Jubiläum der Grammy-prämierten Platte zu feiern, kündigte das eigentlich aufgelöste Duo, bestehend aus Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter, eine „Anniversary Edition" von RANDOM ACCESS MEMORIES an. Thomas Bangalter erklärt, warum Daft Punk Schluss machen MUSSTEN Am 22. März erschien bereits „The Writing of Fragments of Time" als erste Single zur kommenden Neuauflage. Am Donnerstag (20. April) erschien dann die „Studio-Outtakes"-Edition von „Give Life Back To Music" auf den gängigen Streaming-Plattformen. Neben einer über sechsminütigen Version, ist auch eine gekürzte „Edit"-Fassung enthalten. Bei der unbearbeiteten Version handelt es sich um ein Demo des späteren Endprodukts mit orchestralen Elementen, sowie klassischem Klavier und Cembalo. Auf YouTube erschien zusätzlich ein begleitendes Visual zum „Studio-Outtakes"-Song: Die Neuauflage zum zehnten Jubiläum von RANDOM ACCESS MEMORIES soll am 12. Mai released werden und enthält 35 Minuten an Outtakes und unveröffentlichten Demos.