Daft Punk: „The Writing of Fragments of Time“ und der unfertige Refrain

Zum zehnten Jubiläum ihres fünften und finalen Albums RANDOM ACCESS MEMORIES veröffentlichen Daft Punk am 12. Mai eine neue Edition. Sie senthält neun neue Outtakes mit insgesamt 35 Minuten Material. Acht dieser angekündigten Minuten hat das French-House-Duo bereits am gestrigen Mittwoch (22. März) geteilt. Der Track „The Writing of Fragments of Time“ ist eine geschnittene Aufnahme der Studiosession vom 29. Februar 2012, während der der Originaltitel mit Todd Edwards entstand. Zu hören sind Edwards und Thomas Bangalter im Gespräch, über ein Loop des Instrumentals gelegt.

Nach der Auflösung des Duos im Februar 2021 haben Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo damit begonnen, ihr Erbe zu verwalten. Dazu gehört, dass sie ein altes Performance-Video teilten, in dem beide ohne ihre ikonischen Masken auftreten. Auf ihrem TikTok-Kanal veröffentlichen sie zusätzlich regelmäßig Videos mit Schnipseln von Archivaufnahmen.

Kurz bevor Fans den vollständig kuratierten Blick hinter die Kulissen von RANDOM ACCESS MEMORIES werfen können, wird sie Thomas Bangalter am 7. April auf einen neuen Abschnitt seiner persönlichen Reise mitnehmen. Dann erscheint ein Soloalbum des 48-Jährigen mit dem Titel MYTHOLOGIES. Am vergangenen Freitag (17. März) wurde die dritte Single des etwa 90-minütigen sinfonischen Werkes ausgekoppelt, aufgenommen mit dem dem Orchestre National Bordeaux Aquitaine.