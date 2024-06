Daniel Radcliffe: So emotional wurde der „Harry Potter“-Star bei Preisrede

Als Daniel Radcliffe seinen Tony Award entgegennahm, ließ der Schauspieler ausnahmsweise mal tiefer blicken.

Daniel Radcliffe ist mit einem Tony Award ausgezeichnet worden. Er gewann den Preis als Bester Nebendarsteller in einem Musical – ganz konkret in „Merrily We Roll Along“.

Bei der Preisverleihung in New York am 16. Juni nahm der „Harry Potter“-Hauptdarsteller die Trophäe für seinen Einsatz im Broadwaystück entgegen und ließ selten so von ihm gehörte, emotionale Worte folgen. So dankte der Mime ausgiebig seiner Partnerin sowie auch seiner Familie.

Eine Liebeserklärung an Erin Darke

Schon seit 20212 ist Radcliffe mit der Schauspielerin Erin Darke („Good Girls Revolt“, „Dietland“) zusammen. Sie lernten sich am Set von „Kill Your Darlings“ kennen. Das Paar wohnt in New York und hat seit April 2023 einen gemeinsamen Sohn.

Bei seiner Preisrede ging Daniel Radcliffe zunächst auf seine Eltern an, um dann den Bogen zu seiner Geliebten zu schlagen: „Meine Mama und mein Papa sind irgendwo hier – alles Gute zum Vatertag, Papa, ich liebe euch beide so sehr. Danke, dass du im Auto Sondheim gespielt hast und mich einfach so liebst. Und meine Liebe Erin – du und unser Sohn sind das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe dich so sehr, vielen Dank.“

Seine emotionale Rede wurde mit ausgiebigem Applaus quittiert.