„Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe hatte Angst vor Alan Rickman

Daniel Radcliffe hat den „Snape“-Darsteller nicht nur in den Filmen gefürchtet.

Daniel Radcliffe gesteht, dass er während der Dreharbeiten der „Harry Potter“-Filme Angst vor Schauspieler Alan Rickman hatte. Dieser spielte den Zaubertrankprofessor Severus Snape. Die beiden standen zehn Jahre lang für die Filmreihe gemeinsam vor der Kamera.

In einer Live-Folge des Podcasts „Happy Sad Confused“ erzählte der Darsteller kürzlich: „Ich war so eingeschüchtert von Alan Rickman. Wie kann man nicht von dieser Stimme eingeschüchtert sein?“ Er ergänzt: „Selbst wenn man diese Stimme hört, vergisst man ganz, wie tief sie war, bis sie in einem widerhallt. In den ersten drei Filmen war ich so eingeschüchtert von ihm. Ich hatte schreckliche Angst vor ihm und dachte: ‚Dieser Typ hasst mich.‘“

Seht hier die Podcast-Folge:

Zuvor wurde dem 34-Jährigen ein Interview gezeigt, das Rickman vor seinem Tod über ihn und die anderen jungen „Harry Potter“-Stars gegeben hatte. Darin reflektierte der Schauspieler über den „großen Stolz“, den er für Radcliffes Erfolg am Broadway empfand und über den Druck, dem die jungen Filmstars von klein auf ausgesetzt waren.

Das Verhältnis des „Harry Potter“-Darstellers zu Rickman wandelte sich von Furcht in Bewunderung. „Er brach einen Urlaub in Kanada ab, um mich in Equus zu sehen. Er hat jede meiner Bühnenarbeiten gesehen, als er noch lebte“, sagt der Brite über den verstorbenen Schauspieler. „Danach hat er mich ausgeführt und wir haben darüber gesprochen.“