Daniel Radcliffe über J.K. Rowlings Transphobie: „Es macht mich sehr traurig“

Radcliffe übers Stellungbeziehen gegen Rowling: „Es wäre mir wie eine extreme Feigheit vorgekommen, nichts zu sagen.“

„Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling äußert sich auf ihren Socials immer wieder kontrovers zum Thema LGBTQI+. Seit 2018 sorgt sie damit für hitzige Diskussionen auf ihrem X-Account, weil sie unter anderem die Geschlechtsidentität von Trans-Personen nicht anerkennt. Für „Harry Potter“-Fans und -Darsteller:innen eine Entwicklung, die nicht einfach so hingenommen werden kann. „Harry Potter“-Mime Daniel Radcliffe, der sich in der Vergangenheit bereits von Rowlings Aussagen distanzierte, äußerte sich nun erneut zur Transphobie der Schriftstellerin.

Sie kennen sich seit Radcliffes Kindheit

In einem Interview mit „The Atlantic“ sagte Daniel Radcliffe nun über das Verhalten der Autorin und die damit veränderte Beziehung der beiden: „Es macht mich sehr traurig“. Der 34-Jährige würde J.K. Rowling schließlich schon seit seiner Kindheit kennen, aber wegen ihrer transphoben Meinungsäußerungen hätte er schon vor einiger Zeit den Kontakt abbrechen müssen.

Er erklärte weiterhin im Gespräch seine Traurigkeit und seinen Zwiespalt so: „Ich schaue mir die Person an, die ich traf, die Zeiten, in denen wir uns trafen, und die Bücher, die sie geschrieben hat, und die Welt, die sie geschaffen hat, und all das wirkt auf mich so empathisch.“

„Ich werde mich weiterhin für die Rechte aller LGBTQI+-Personen einsetzen“

Er wollte ihre Aussagen jedoch nicht unkommentiert lassen, denn er arbeitet neben der Schauspielerei auch für das sogenannte Trevor Project – eine Non-Profit-Organisation, die unter anderem ein Seelsorge-Telefon für jugendliche LGBTQI+-Menschen anbietet. Dazu führte er im Interview aus: „Ich habe zwölf Jahre lang mit dem Trevor Project zusammengearbeitet und es wäre mir wie eine extreme Feigheit vorgekommen, nichts zu sagen. Ich wollte versuchen, Menschen zu helfen, die von den Kommentaren negativ beeinflusst wurden und sagen, dass das, wenn das Jos Ansichten sind, nicht die Ansichten aller sind, die mit dem Potter-Franchise zu tun haben.“

Daniel Radcliffe wollte zuletzt festgehalten wissen: „Ich werde mich weiterhin für die Rechte aller LGBTQI+-Personen einsetzen und habe keine weiteren Kommentare dazu abzugeben.“