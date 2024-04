J.K. Rowling wieder transphob: „Ich freue mich darauf, verhaftet zu werden“

Auf X bezeichnete sie mehrere Transfrauen als Männer und meckerte über ein neues Gesetz.

J.K. Rowling hat erneut für Kontroverse gesorgt, in dem sie Transpersonen ihre Gender-Identität abspricht.

Zum 1. April listete sie verschiedene Person, die sich als Transfrauen identifizieren, auf X auf und bezeichnete sie zunächst als Frauen, nur um direkt hinterherzuschieben: „Nur ein Scherz. Natürlich sind die in den obigen Tweets erwähnten Personen überhaupt keine Frauen, sondern Männer, jeder einzelne von ihnen.“

Neue Gesetzgebung sorgt für neuen Rowling-Rant

Rowling brachte ihre Posts gerade zu dem Zeitpunkt heraus, als es eine Verschärfung der Gesetzgebung gegen Hasskriminalität in Schottland gab. Mit dem zum 1. April in Kraft getretenen „Hate Crime and Public Order (Scotland) Act“ werden neben rassistisch motivierten Taten und Hass-Rede auch solche Taten unter Strafe gestellt, die aufgrund von Alter, Behinderung, Religion, sexueller Orientierung oder Transidentität verübt werden.

J.K. Rowling auf X:

„Ich mich darauf freue, verhaftet zu werden“

Die „Harry Potter“-Autorin, die in den vergangenen Jahren immer wieder wegen transphober Aussprüche polarisierte und es nun wieder tut, fordert mit ihren Aussagen auf X heraus. Denn wenn diese nicht als Aprilscherz wahrgenommen werden – wie sie ihren Post zunächst betitelt – könnte hier schon das neue Gesetz geltend gemacht werden, woraufhin sie formulierte: „Ich freue mich darauf, verhaftet zu werden, wenn ich in den Geburtsort der schottischen Aufklärung zurückkehre.“ Derzeit hat die 58-Jährige ihren Wohnsitz in der Nähe von Edinburgh.

„Die Gefahren der Abschaffung geschlechtsspezifischer Räume“

In einem folgenden Statement ließ die Schriftstellerin weiterhin wissen: „Die neue Gesetzgebung ist ein gefundenes Fressen für Aktivisten, die diejenigen von uns zum Schweigen bringen wollen, die über die Gefahren der Abschaffung geschlechtsspezifischer Räume für Frauen und Mädchen sprechen, über den Unsinn, der aus den Verbrechensdaten gemacht wird, wenn von Männern begangene gewalttätige und sexuelle Übergriffe als Verbrechen von Frauen erfasst werden, über die groteske Ungerechtigkeit, dass Männer in Frauensportarten antreten dürfen, über die Ungerechtigkeit, dass Frauenjobs, Ehrungen und Chancen von transidenten Männern wahrgenommen werden, und über die Realität und Unveränderlichkeit des biologischen Geschlechts.“

Die von J.K.Rowling aufgeführten Personen in ihrem ersten Aprilscherz-X-Post waren verurteilte Verbrecherinnen – sie führte ebendiese auf, um ihren oben genannten Punkt weiter zu unterstreichen.