„DARK“: BVG macht mit „33-Jahres-Ticket“ Werbung für Staffel 2 der Netflix-Erfolgsserie

All jenen Berlinern, die im Laufe der vergangenen Tage das Vergnügen hatten, ihren Weg zur Arbeit (oder sonst wohin) mit Bus und Bahn zu bestreiten, wird es vermutlich schon aufgefallen sein: Die Fahrkartenautomaten der BVG ziert seit Kurzem ein neues, düsteres Gewand, das mit dem Titel „DARK ZEITMASCHINE“ versehen ist.

Mit diesem schwarzen Blickfang wirbt der Berliner Nahverkehrsbetrieb nicht nur für den Start der zweiten Staffel der deutschen Netflix-Zeitreiseserie „DARK“. Mit dem Kauf eines sogenannten „DARK-Tickets“ bietet sie Pendlern und Touristen außerdem die Möglichkeit, an einer verlockenden Verlosung teilzunehmen.

Erhältlich ist das DARK-Ticket an allen Automaten in den Berliner U-Bahnhöfen, gültig ist es sogar gleich zweimal: am 21.06.2019 und am 21.06.2052. Die eigentlich Besonderheit der speziellen Tageskarten-Edition ist aber die Seriennummer, die sie ziert und mit der sich Ticketkäufer auf der speziell dafür angelegten BVG-Website zur Teilnahme an einem Gewinnspiel qualifizieren können. Der Gewinner oder die Gewinnerin der Verlosung erhält ein 33-Jahresticket der BVG.

Achtung: Zu finden ist das DARK-Ticket nicht, wie man intuitiv annehmen würde, unter der normalen Tagesticket-Option, sondern unter den Sonderfahrscheinen.

Die erstmals 2017 erschienene Sci-Fi-Serie konnte mit ihrer hohen Produktionsqualität, den überzeugenden Schauspielern und ihrer raffinierten und komplexen Handlung in Rekordzeit eine große Fangemeinde hinter sich versammeln. Es geht darin um Zeitreisen, die immer in einem Sprung von 33 Jahren in die Zukunft oder in die Vergangenheit stattfinden.

Die zweite Staffel „DARK“ ist ab sofort auf Netflix im Stream verfügbar.