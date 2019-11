Darwin Deez begibt sich 2020 auf große Jubiläumstour – hier die Deutschland-Termine

Das wird Dich auch interessieren





Zehn Jahre ist es bereits her, dass sich Darwin Deez mit seinem schrullig-verträumten selbstbetitelten Debütalbum in die Herzen sämtlicher Indiepop-Liebhaber spielte. Diesen Meilenstein möchte der New Yorker nun gleich doppelt feiern: mit einer Deluxe-Reissue des besagten Albums sowie mit einer Jubiläumstour.

Im Zuge der angekündigten Konzerttour macht Deez auch in drei deutschen Städten Halt – präsentiert vom Musikexpress.

Darwin Deez live 2020 – hier sind die Deutschlandtermine:

06.05. Köln, Luxor

07.05. Hamburg, Molotow

08.05. Berlin, Columbia Theater

Tickets gibt es ab dem 15. November um 9 Uhr online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die „DARWIN DEEZ“-Neuauflage soll neben den bereits bekannten Songs des Debütalbums außerdem aus zusätzlichen Tracks wie „Lights On“, „The Coma Song“ und „Hey Mom“ bestehen. Auch auf Vinyl wird die Deluxe-Reissue zu haben sein. DARWIN DEEZ 10 YEARZ kann im Onlineshop des Musiker ab sofort vorbestellt werden. Early-Birds erhalten mit ihrer Vorbestellung außerdem Zugriff auf Pre-Sale-Tickets für die Tour.

Seit dem Erscheinen seines Debütalbums im April 2010 hat Deez gemeinsam mit seinen Bandkollegen Andrew Hoepfner, Michelle Dorrance, Cole Smith und Greg Richardson drei weitere Studioalben veröffentlicht.

Nach Erscheinen des zweiten Albums SONGS FOR IMAGINATIVE PEOPLE (2013) lobte Andreas Meixenberger in seiner ME-Rezension unter anderem „das überraschend abwechslungs- und einfallsreiche, mitunter sogar virtuose Gitarrenspiel“ des Musikers. Der „kauzig, tanzbare Weirdo-Pop“ des 2015 veröffentlichte DOUBLE DOWN wurde von Musikexpress-Autor Dominik Sliskovic wiederum mit viereinhalb Sternen belohnt. 2018 erschien das aktuelle Album 10 SONGS THAT HAPPENED WHEN YOU LEFT ME WITH MY STUPID HEART.