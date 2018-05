10 SONGS THAT HAPPENED WHEN YOU LEFT ME WITH MY STUPID HEART erscheint Ende August

Der Titel von Darwin Deez‘ neuem Album klingt entweder nach einem exorbitant gutem Indiefilm oder einer total verrückten Netflix-Serie: 10 SONGS THAT HAPPENED WHEN YOU LEFT ME WITH MY STUPID HEART. Klingt aber auch wie: Herzschmerz vorprogrammiert.

Allerdings ist der New Yorker auch bekannt dafür ein kurioser Paradiesvogel zu sein – kein Wunder, waren Deez‘ Eltern Anhänger des indischen Hippie-Gurus Meher Baba (ja, der, dem The Who den Song „Baba O’Riley“ gewidmet hatten). Die damit einhergehende „Don’t worry, be happy“-Philosophie hat ihre Spuren bei Deez hinterlassen. Dementsprechend ironisch geht der Sänger dann auch mit dem Thema Liebeskummer um.

Hört hier „The World’s Best Kisser“ von Darwin Deez:

https://youtu.be/5h4ZtICxM0w Video can’t be loaded: Darwin Deez – The World’s Best Kisser (Official Video) (https://youtu.be/5h4ZtICxM0w)

Wer Darwin Deez schon einmal live erlebt hat, weiß, dass der Amerikaner ein echter Wirbelwind sein kann. Mit seinen eingängigen Indie-Folk-Rock bringt er auch die größten Miesepeter zum Tanzen (und zum Schmunzeln). Deez‘ bis dato letztes Album DOUBLE DOWN erschien 2015.

Mit neuem Album, dessen unendlich langen Namen wir an dieser Stelle nicht noch einmal wiederholen, kommt Darwin Deez für vier Konzerte im September auf Tour. Yippie!

Darwin Deez im Herbst auf Tour:

19-22.09. Hamburg|Reeperbahn Festival

26.09. Berlin|Bi Nuu

27.09. München|Kranhalle

28.09. Köln | Artheater

Karten bekommt Ihr ab 21,60 Euro im Vorverkauf zzgl. Gebühren online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.