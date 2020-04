Musikexpress präsentiert: Darwin Deez geht im Frühjahr 2021 auf Deutschlandtour

In diesem Jahr feiert das Debütalbum von Darwin Deez seinen zehnten Geburtstag. Grund genug für den New Yorker den schrulligen Indiepop vom Erstling neu aufzulegen und dazu noch eine Jubiläumstour zu spielen. Doch aufgrund des weiter um sich greifenden Coronavirus mussten die für Mai angedachten Gigs in Deutschland umgeplant werden. Die neuen Termine für die Shows in Köln, Hamburg und Berlin im Frühjahr 2021 stehen jetzt fest.

30.03.2021 Köln, Luxor (verlegt vom 06.05.2020)

31.03.2021 Hamburg, Molotow (verlegt vom 07.05.2020)

01.04.2021 Berlin,Columbia Theater (verlegt vom 08.05.2020)

Tickets könnt Ihr hier bekommen sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die „DARWIN DEEZ“-Neuauflage soll neben den bereits bekannten Songs des Debütalbums außerdem aus zusätzlichen Tracks wie „Lights On“, „The Coma Song“ und „Hey Mom“ bestehen.

Seit dem Erscheinen seines Debütalbums im April 2010 hat Deez gemeinsam mit seinen Bandkollegen Andrew Hoepfner, Michelle Dorrance, Cole Smith und Greg Richardson drei weitere Studioalben veröffentlicht. Nach Erscheinen des zweiten Albums SONGS FOR IMAGINATIVE PEOPLE (2013) lobte Andreas Meixenberger in seiner ME-Rezension unter anderem „das überraschend abwechslungs- und einfallsreiche, mitunter sogar virtuose Gitarrenspiel“ des Musikers. Der „kauzig, tanzbare Weirdo-Pop“ des 2015 veröffentlichten DOUBLE DOWN wurde von Musikexpress-Autor Dominik Sliskovic wiederum mit viereinhalb Sternen belohnt. 2018 erschien das aktuelle Album 10 SONGS THAT HAPPENED WHEN YOU LEFT ME WITH MY STUPID HEART.