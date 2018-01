Das Line-up von The Nationals „Homecoming“-Festival ist fast zu schön, um wahr zu sein

Mitte Dezember kündigten The National an, dass sie ihr erstes eigenes Festival planen. Das „Homecoming“-Festival soll in ihrer Heimatstadt Cincinnati am 28. und 29. April 2018 stattfonden. Neben The National persönlich, die zwei „unique sets“ performen werden, sollen über 20 weitere Künstlerinnen und Künstler auf zwei Bühnen im Smale Park sowie in verschiedenen Venues auftreten. Und nun haben The National bekanntgegeben, welche Bands und Solokünstler ihrer Einladung gefolgt sind.

Die schlechte Nachricht: Justin Vernon aka Bon Iver tritt leider nicht auf. Die gute Nachricht: Es gibt sehr viele gute Nachrichten. Unter anderem werden Father John Misty, Feist, The Breeders, Future Islands, Julien Baker, Moses Sumney und Alvvays beim „Homecoming“-Festival auftreten. Und damit Musiker, deren neue Alben 2017 hoch in unserer Gunst standen, in Eurer ebenfalls (wir haben schon in Eure Pop-Poll-Antworten geschielt). Hier geht’s zur Programmübersicht und den Tickets.

Auch interessant Konzertbericht The National live in Berlin: So spielen Rockstars auf, die nie mehr welche werden Zeitgleich mit The Nationals Festival findet in Cincinatti das von den umtriebigen Dessner-Zwillingen mitorganisierte und 2006 von Bryce Dessner gegründete MusicNow-Festival statt. In verschiedenen Venues werden unter anderem Kaitlyn Aurelia Smith, Mouse on Mars, Múms Kristín Anna Valtýsdóttir, Crash Ensemble und die Dessners selbst auftreten. Das Klassikensemble Eighth Blackbird wird mit Bonnie “Prince” Billy Frederic Rzewskis „Coming Together” aufführen sowie mit Bryce Dessner die Musik des Komponisten Julius Eastman präsentieren. Der ehemalige Westminster-Abbey-Organist James McVinnie wird in einem Spezialkonzert die Arbeiten von u.a. Philip Glass, Nico Muhly, Meredith Monk und Bryce Dessner präsentieren. Eine Fotoausstellung von Graham MacIndoe, der The Nationals aktuelles Album SLEEP WELL BEAST von vorne bis hinten bebilderte und in Szene setzte, ist ebenfalls geplant. Hier geht’s zur Programmübersicht und den Tickets.

Wem all das noch immer nicht genug Argumente sind, einen Flug nach Ohio zu buchen: Weitere Acts sollen bestätigt werden.

