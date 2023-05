Fleas liebste Basslines stammen von Led Zeppelin und Alice Coltrane

Außerdem feiert der Red-Hot-Chili-Peppers-Bassist auch eine ganze bestimmte Parliament-Bassline.

Red-Hot-Chili-Peppers-Bassist Flea hat sich einmal länger auf Twitter aufgehalten und Fragen aus der Community beantwortet. Dabei kamen ein paar echte Neuigkeiten zu Tage. So ließ sich Michael Balzary, wie Flea bürgerlich heißt, zum Beispiel Infos zu seinen musikalischen Vorlieben hervorlocken, als er gefragt wurde, welche seine drei liebsten Basslines seien.

Flea nannte daraufhin nicht etwa ausschließlich Funk-Tracks, sondern bediente sich verschiedenster Genres bei der Wahl seiner Top-Drei-Aufstellung. Tatsächlich haben es Parliament, Led Zeppelin und Alice Coltrane auf seine Liste geschafft.

1. Parliament mit „Flash Light“

Parliament ist ein Projekt des US-amerikanischen Funk-Musikers George Clinton, der unter anderem auch der Kopf von Funkadelic ist. Der von Flea genannte Track „Flash Light“ ist der letzte Song auf FUNKENTELECHY VS. THE PLACEBO SYNDROME von 1977 – das Album wurde in den USA mit Platin ausgezeichnet. 1978 erschien „Flash Light“ als Single und kroch hoch bis zum ersten Platz der R’n’B-Charts. Das Besondere an der Bassline ist, dass sie nicht auf einem echten Bass gespielt wurde, sondern auf einem Moog-Synthesizer.

2. Led Zeppelin mit „Ramble On“

Als zweites nennt Flea „Ramble On“ von Led Zeppelin als ein Stück mit außergewöhnlicher Bassline. John Paul, der Bassist der Band, spielt auf dem Track vom Album LED ZEPPELIN II (1969) einen Groove, der den ganzen Song zusammenhält. Die anderen Mitglieder der Gruppe halten sich stellenweise zurück, sodass Paul mit seinem Spiel in den Vordergrund rücken kann.

3. Alice Coltrane mit „Journey In Satchidananda“

Mit einem Song von Alice Coltrane rundet der 60-Jährige seine Liste ab. „Journey In Satchidananda“ ist der Titelsong des gleichnamigen Jazz-Werkes aus dem Jahr 1971. Zu psychedelischen Elementen kommt eine düstere Bassline, die Cecil McBee einspielte. Die Platte JOURNEY IN SATCHIDANANDA markiert eine Art Übergang in Coltranes Karriere und spiegelt den Einfluss von Swami Satchidananda wider, dessen Schülerin Coltrane war.

Wie reagierten Fleas Fans auf die Auswahl der Top-Basslines?

Da sich unter Fleas Follower:innen größtenteils Rock-Fans befinden dürften, verwundert es nicht, dass diese vor allem auf die Wahl von „Ramble On“ ansprangen. „Ein Applaus für Paul Jones“, schrieb etwa ein User. Ein anderer war sich sicher, dass „Ramble On“ die beste Bassline aller Zeiten ist.

Aber auch „Flash Light“ fand unter seinen Fans Gefallen: „Flashlight, so simpel und doch so perfekt“, resümierte ein Benutzer der Plattform. Als „wild“ bezeichnete ein weiterer die Bassline des Parliament-Songs.

Die Red Hot Chili Peppers sind während des Sommer 2023 auf Welttour. Eine Show davon wird in Deutschland, genauer in Mannheim stattfinden. Und zwar am 26. Juni, mit Iggy Pop und The Mars Volta.

Fleas Band hat im Jahr 2022 mit Unterstützung ihres zurückgekehrten Gitarristen John Frusciante gleich zwei Alben veröffentlicht: UNLIMITED LOVE erschien im Frühjahr, RETURN OF THE DREAM CANTEEN im Herbst.