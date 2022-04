Red Hot Chili Peppers Unlimited Love

Die Geschichte liest sich immer am leichtesten von hinten. Und da darf man feststellen: Jedes mal, wenn Gitarrist John Frusciante bei den Red Hot Chili Peppers einstieg, gelang ihnen einen Meisterwerk: Zuerst MOTHER’S MILK (1989), dann CALIFORNICATION (1999). Nun reiht sich UNLIMITED LOVE vielleicht nicht ganz in diese Reihe ein, aber man kann schon sagen: Zum letzten Mal klangen die Chili Peppers so frisch und aufgeräumt auf STADIUM ARCADIUM, also als Frusciante zuletzt die Musik schrieb, die Gitarre spielte und im Background sein Falsett beisteuerte.

UNLIMITED LOVE bei Amazon.de kaufen

Ja, so verjüngt erscheint die Band, dass Anthony Kiedis sogar wieder seinem Hang zum dadaistischen Schüttelreim mit platter Sexualisierung huldigt: In „She’s A Lover“ reimt er „when you leave me“ auf „wake up and squeeze me“. Aber egal, denn auch der kalifornische Traum wird wiederbelebt in seiner – und das ist die größte Qualität der Frusciante-Besetzung – gesamten zwiespältigen Schönheit und Gebrochenheit.

Der unverblümte Balladen-Kitsch von „It’s So Natural“ funktioniert genauso gut wie die kritisch-rockende Auseinandersetzung mit Amerika in „These Are The Ways“. Und, ja, der Funk, auch er funkt wieder. Die Peppers sind zurück, und das ist ein großes Glück.

Indie-Disco für den Tanz durch die dunkleren Stunden.

Poetic-Electro-Pop, der den Blick ganz nach innen richtet.

Neue Wandlung: Die Indie-Institution ist jetzt ein Vaudeville-Star.

Wie heißt die Musik aus dem Film Swan Song / Schwangenesang?

Gitarrist John Frusciante spricht über sein Ausscheiden bei den Red Hot Chili Peppers, und wie der Wiedereinstieg in die Band gelang.

Mit „Poster Child“ setzt die Band einen weiteren großen Schritt in Richtung „Unlimited Love“. Der neue Track klingt völlig anders als die erste Single.