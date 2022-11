Designerin Melody Ehsani entwirft Beats-Kopfhörer

Am Freitag (11. November) erscheint eine limitierte Version der „Powerbeats Pro“ von Beats in Zusammenarbeit mit der Modedesignerin Melody Ehsani. Die in Los Angeles geborene Designerin arbeitete bereits mit Firmen wie Nike und Reebok zusammen und hat außerdem das Merchandise zu Red Hot Chilli Peppers‚ Album UNLIMITED LOVE entworfen. Der Bassist der Band Flea und Ehsani sind seit 2019 verheiratet und haben ein gemeinsames Kind.

„Musik ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens und hat meine Designs und meine innere Arbeit inspiriert. Ich fühle mich geehrt, der Welt mit dieser Zusammenarbeit ein neues Ventil für Kreativität und Selbstdarstellung zu geben“, sagt Melody Ehsani über die neuen In-Ear-Kopfhörer.

IF YOU’RE READING THIS…the special-edition Powerbeats Pro by @melodyehsani are almost here! Find them 11/11. pic.twitter.com/nkziiL8hcm — Beats by Dre (@beatsbydre) November 8, 2022

Das Design ist aus verschiedenen Ankündigungen auf den Social-Media-Kanälen von Ehsani und Beats Electronics bekannt. Die beiden Kopfhörer habe jeweils unterschiedliche Farben: Der Linke kommt in Navy-Blau, mit einem gelben Akzent und grüner Aufschrift, wohingegen der Rechte in einem Orange-Rot, mit einem pinken Akzent und dazu oranger Aufschrift kommt. Der Text: „Wenn du das lesen kannst, bist du zu nah“, der auf den Kopfhörern steht, stammt ebenfalls von Ehsani. Optisch soll der Text die Handschrift der Designerin sein, ebenso wie das Auge, das die „Powerbeats Pro“ verziert.

Die Kopfhörer können ab dem 11. November auf ihrer Seite auch nach Deutschland bestellt werden. Dabei ist unklar, wie lange die limitierte Version erhältlich sein und wie viel sie kosten soll. Aktuell kosten die „Powerbeats Pro“ auf der offiziellen Seite von Beats 299,95 Euro. Daher ist davon auszugehen, dass die Kopfhörer im limitierten Design noch teurer sein werden. Inwiefern sich technisch etwas zu den jetzigen „Powerbeats Pro“ ändert, ist unklar.

Zuletzt brachte Beats einen In-Ear-Kopfhörer in Kooperation mit Kim Kardashian heraus. Die Firma Beats Electronics, auch bekannt als Beats by Dre, wurde 2014 von Apple gekauft.