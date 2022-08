Das Splash! feiert 2023 sein 25-jähriges Jubiläum – Tickets ab sofort erhältlich

Splash! bedeutet Live-Shows, Partys und Moshpits: Zur Feier des 25. Jubiläums von Splash! haben die Veranstalter das bisher größte HipHop-Festival in Deutschland angekündigt.

Splash! lädt vom 6. bis 8. Juli 2023 zur Geburtstagsausgabe nach Ferropolis ein – das Industriegebiet auf der Halbinsel am Gremminer See wird auch 2023 als Location für das Festival zur Verfügung stehen. Neben Auftritten von nationalen und internationalen Künstler*innen soll es auch viele Überraschungen für ein unvergessliches Erlebnis geben.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Die Early Bird Tickets sind für 159,95 Euro hier erhältlich. Alle 3-Tage-Festivaltickets enthalten 10€ Müllpfand. Für das Camping mit dem Auto oder Caravan braucht ihr ein separates Camping-Ticket. Es gilt: First come first serve, denn die Anzahl der Tickets ist streng limitiert.

Zeitgleich zum Vorverkaufsstart wurde auch der Aftermovie für das RED- und BLUE-Weekend des Splash! 2022 online veröffentlicht. Präsentiert werden zwei Festival-Wochenenden, bei denen mehr als 50.000 Hip Hop-Fans feierten. Auch die teilhabenden Künstler*innen sind zu sehen – darunter Badmómzjay, A$AP Rocky, K.I.Z und Roddy Rich.

Seht euch hier den Aftermovie an: