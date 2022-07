Splash! Festival 2022 Blue Weekend: Anreise, Line-up, Wetter und Tickets

Das Splash Festival findet vom 07. bis 09. Juli 2022 in Ferropolis bei Gräfenhainichen statt. Dies liegt in der Nähe von Dessau und Magdeburg, in unmittelbarer Nähe von Lutherstadt Wittenberg. Damit Besucherinnen und Besucher sich optimal vorbereiten können, haben wir hier alle Informationen zur Anfahrt, den Tickets und dem Line-up zusammengestellt.

Das Splash! findet an zwei Wochenenden hintereinander statt, das Red Weekend liegt bereits hinter uns, nun steht das Blue Weekend an. Dies ist auch farblich auf den Tickets vermerkt. Es gibt noch vereinzelte Tickets fürs Camping – ansonsten ist das Festival bereits ausverkauft.

Wichtig: Alle Tickets sind personalisiert und daher auch nur in Verbindung mit einem Personalausweis gültig. Es muss im Vorfeld hier aktiviert werden.

Splash Festival: Line-up

Wie schon beim Red Weekend ist auch das Line-up beim Blue Weekend sehenswert. Es treten folgende Künstlerinnen und Künstler auf:

42, 01099, 2LADE, Ace Tee, Ahzumjot, A$AP Rocky (Headliner), Albi X, Ansu, Antifuchs, Badmómzjay, bbno$, BHZ, Boloboys, Booz, Celo & Abdi, D-Block Europe, DDG, Dexter, Die P, Dreya Mac, DXVE, Edo Saiya, Ehzel, Eli Preiss, FERG, Fifteen, Fivio Foreign, Flavio, Flo Milli, Flohio, Haiyti, Ivorian Doll, J.I., Jack Harlow, Juice Menace, JUJU, KIZ (Headliner), Kool Savas, Kwam.e, LAYLA, LGoony, LIZ, Lugatti & 9ine, LUIS, M Huncho, Maxo Kream, Nina Chuba, Noel, Nura, OG Keemo, Pa Salieu, Playboi Carti, Polo G, Rico Nasty, RIN (Headliner), Rote Mütze Raphi, SHAYBO, Sin Davis, Ski Aggu, Skillibeng, SL, SoFaygo, $oho Bani, Sylabil Spill, The Kid LAROI, TM & Ezco44, Trippie Redd, Verifiziert, Yael, YUN MUFASA

A$AP Rocky, K.I.Z und RIN sind Headliner beim Splash Festival (Blue Weekend).

Anfahrt zum Splash Festival

Die Veranstalter des Festivals empfehlen aus Umweltgründen natürlich die Anreise mit Bus und Bahn. Und diese ist auch ziemlich einfach: Busse aus Deutschland und ganz Europa bringen Gäste direkt nach Ferropolis. Alle Infos und Tickets findet man unter Maximal Trips. Außerdem gelangt man mit der Deutschen Bahn zum Splash Festival. Dafür kann man die regelmäßigen Verbindungen nach Gräfenhainichen und Dessau nutzen. Aber auch von Lutherstadt Wittenberg kommt man schnell zum Festivalgelände. Von Berlin aus kann man zum Beispiel mit dem Regionalexpress und dem Fahrrad anreisen. Von dort fahren Festival-Shuttles tagsüber direkt nach Ferropolis und zurück.

Für die Anfahrt mit dem Auto sind folgende Informationen hilfreich:

– A9 Abfahrt Dessau Ost

– B 185 (L131) Richtung Oranienbaum

– In Oranienbaum rechts B107 Richtung Gräfenhainichen

Die Adresse des Splash Festivals lautet:

Ferropolisstraße 1

06773 Gräfenhainichen

Bitte beachten: Wer mit dem Auto anreist, benötigt ein separates Parkticket. Wer in oder direkt bei seinem Auto übernachten möchte, braucht ein Ticket für Car-Camping oder Caravan-Camping.



Wetter:

Das Wetter scheint für den 07. bis 09. Juli wechselhaft zu bleiben. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 21 Grad und es wird vor allem am Freitag wahrscheinlich etwas Regen geben. Wirklich ungemütlich wird es aber wohl nicht, sodass unbeschwertes Festival-Feeling aufkommen dürfte.