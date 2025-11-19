Datenschutzerklärung zum ME Pop-Poll 2025

Datenschutzerklärung

Informationspflichten nach Art. 12, 13 Abs. 1, 2 DSGVO bei der Teilnahme am MUSIKEXPRESS Pop Poll 2025

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters:

Mediahouse Berlin GmbH

Mehringdamm 33

10961 Berlin

Deutschland

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter folgender E-Mail-Adresse: dsb.mediahouse-berlin@rdp-law.de

A. Verarbeitung personenbezogener Daten zur Teilnahme an dem Gewinnspiel

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Vor Abschluss eines Gewinnspielvertrages müssen Sie das Teilnahmeformular auf der Gewinnspielseite mit den angefragten Daten befüllen. Ohne diese Angaben ist ein Abschluss des Gewinnspielvertrages nicht möglich. Es handelt sich dabei sowohl um Teilnahmefragen als auch um Teilnahmedaten zur Ermittlung der Gewinner.

Sofern Sie nur die Pflichtangaben zum Abschluss des Gewinnspielvertrages machen, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur zum Zwecke des Gewinnspiels und nur insoweit Sie uns diese im Rahmen dieses Formulars mitteilen.

Soweit Sie als Gewinner ermittelt wurden, werden wir Sie per E-Mail über Ihren Gewinn informieren und um Mitteilung Ihres Namens und Ihrer Anschrift bitten, um Ihnen Ihren Gewinn zusenden zu können.

Es werden bei Teilnahme folgende Daten verarbeitet:

Name*

Anschrift*

E-Mail-Adresse*

Teilnahmefragen*

Im Falle eines Gewinns:

Art des Gewinns

Bei den mit einem „*“-Symbol gekennzeichneten Feldern handelt es sich um Pflichtfelder, ohne deren Ausfüllung kein Gewinnspielvertrag zustande kommen kann.

Die Antworten auf die Teilnahmefragen werden von zur Erstellung der Favoritenliste 2025 verarbeitet und lediglich aggregiert gespeichert. Ein Personenbezug der Teilnahmefragen ist außer bei den Gewinnern nicht mehr gegeben.

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) lit. c) DS-GVO, da die Datenverarbeitung zur Durchführung vorvertraglicher oder vertraglicher Maßnahmen erforderlich ist sowie aufgrund unserer gesetzlichen Aufbewahrungspflichten erfolgt.

3. Zweck der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten über das Teilnahmeformular auf der Gewinnspielseite dient dem Zweck eines Vertragsabschlusses, insbesondere durch Vertragsangebot und Vertragsannahme. Zudem werden die Daten Grundlage des Gewinnspielvertrages und dienen der Vertragsdurchführung z.B. der Ermittlung der Gewinner, der Benachrichtigung der Gewinner und der Versendung der Gewinne. Zudem werden die in den Teilnahmefragen genannten Favoriten aggregiert und zur Erstellung einer Favoritenliste für das 2025 verarbeitet.

4. Dauer der Speicherung

Die Daten werden gelöscht, nachdem sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind oder im Falle eines Gewinnes keinen weitergehenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (z.B. 8 Jahre nach AO, 6 Jahre gem. HGB) unterliegen.

5. Empfänger personenbezogener Daten

Im Rahmen der Vertragsdurchführung zur Gewinnzusendung wird Ihre Anschrift abhängig von Art und Größe des Gewinns an unseren jeweiligen Versanddienstleister übermittelt z.B. DHL, DPD, eine Spedition oder ein Dropshipunternehmen.

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland

Eine Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation ist nicht geplant.

7. Erforderlichkeit der Bereitstellung

Die Bereitstellung der Daten ist erforderlich, da eine Teilnahme an dem Gewinnspiel anderenfalls nicht möglich ist.

8. automatisierte Entscheidungsfindung / Profiling

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein sogenanntes Profiling statt. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt händisch durch Losziehung.

Hinweise auf die Rechte der Betroffenen

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen.

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO).

Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, haben Sie jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft ohne Angabe von Gründen zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung).

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen.

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten unter den Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft einzulegen. Hiervon unberührt bleiben bisherige Verarbeitungen.

Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit.

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). Die betroffene Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen.