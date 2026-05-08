Billie Eilish & Veganismus: Klare Ansage nach Kritik

Billie Eilish repostete Videos aus der Massentierhaltung und reagierte damit auf Kritik an ihrem Veganismus. Was die Sängerin ihren Followern nun auf Instagram mitteilt.

Billie Eilish hat sich bereits mehrfach öffentlich dazu geäußert, dass sie vegan lebt und das Leben von Tieren hoch chätzt. Seit sie zwölf Jahre alt war, verzichtet sie auf tierische Produkte. Zuletzt erklärte sie in einem Interview mit der „Elle“, dass es widersprüchlich sei, Fleisch zu essen und gleichzeitig zu behaupten, Tiere zu lieben.

Diese Aussage brachte ihr einige Kritik ein. Viele sind der Meinung, dass ihre Haltung aus einer elitären Perspektive kommt und Veganismus in dem Rahmen, wie er heute gelebt wird, nicht für alle erschwinglich ist.

Klare Worte auf Instagram

Nun meldete sich die Sängerin erneut zu der Debatte. In ihrer Instagram Story repostete sie am 7. Mai Reels, die die Haltung, Massenzucht und das Schlachten von Tieren ungeschönt darstellen. Dazu schrieb sie: „Also bleibt ruhig sauer auf mich, das ist mir scheißegal.“

Zudem gab sie ihren Followern einen Tipp: „Schau dir doch mal ein oder zwei Dokumentarfilme an und ein paar Aufnahmen davon, was mit den Tieren gemacht wird, die du angeblich liebst, und was das mit dem Planeten anstellt, den du ebenfalls angeblich liebst. Wenn es dir schwerfällt, dir diese Aufnahmen anzusehen, rate ich dir, bitte mal einen Blick auf dich selbst zu werfen. Ich habe es so satt, dass es umstritten ist, sich für Lebewesen einzusetzen oder Mitgefühl für sie zu haben. Bitte lebe weiter in einem ständigen Zustand kognitiver Dissonanz und Verleugnung und versuche, dich selbst davon zu überzeugen, dass du keine Lüge lebst. Mwah“

Eine klare Stellungnahme der Musikerin. Eilish hatte am selben Tag auch die Premiere ihres Konzertfilms gefeiert, der in Zusammenarbeit mit Regisseur James Cameron entstanden ist.