Dave Grohl bittet um Vergebung: Er ist Vater eines unehelichen Kindes geworden

Grohl will alles tun, um Familienfrieden herbeizuführen. Wie werden Foo-Fighters-Fans reagieren?

Dave Grohl hat auf Instagram eine Nachricht veröffentlicht. Ein Geständnis und eine Bitte um Vergebung. Was normalerweise ein reiner Grund zur Freude wäre – Vaterschaft –, ist nun zu einer Mission geworden:

„I’ve recently become the father of a new baby daughter. Born outside of my marriage. I plan to be a loving and supportive parent to her. I love my wife and my children, and I am doing everything I can to regain their trust and earn their forgiveness. We’re grateful for your consideration toward all the children involved, as we move forward together.“

Auf Deutsch:

„Ich bin kürzlich Vater einer kleinen Tochter geworden, die außerhalb meiner Ehe geboren wurde“, bekennt der Foo-Fighters-Boss. „Und ich habe vor, ihr ein liebevoller und unterstützender Elternteil zu sein. Ich liebe meine Frau und meine Kinder. Und ich tue alles, was ich kann, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu verdienen. Wir sind dankbar für eure Rücksichtnahme auf alle beteiligten Kinder, während wir gemeinsam vorankommen.“

Grohl hat Instagram-Kommentare deaktiviert

Von seiner Ehefrau Jordan Blum gibt es (noch) kein Statement. Der 55-Jährige und Blum haben drei gemeinsame Töchter – Violet, Harper und Ophelia.

Wie schwer es für die Eheleute Grohl – vor allem natürlich für Jordan Blum und die Kinder – ist, beweist allein die Tatsache, dass Violet und Harper ihre Instagram-Konten inzwischen deaktiviert haben.

Violet ist der bekannteste Sprössling der Grohls. An der Seite Daves ging sie mit den Foo Fighters auf Tour. Sie ist auch auf dem 2023 erschienenen Song „Show Me How“ aus dem Album „But Here We Are“ zu hören, eine Hommage an den verstorbenen FF-Drummer Taylor Hawkins.

Während Dave Grohl auf Instagram die Kommentarfunktion deaktiviert hat, gibt es auf X sehr viele Kommentare. Grohls Botschaft kommt dabei nicht gut weg. Sowohl wegen der Worte, die er gewählt hat, als auch allein aufgrund der Tatsache, dass er ein Kind mit einer anderen Frau bekommen hat.