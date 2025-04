Lorde: Kommt neue Musik?

Lorde in emotionaler Mail an Fans: „Ich lebe wieder mit Herzschmerz“

Bei Lorde tut sich was: Die neuseeländische Sängerin scheint neue Musik in petto zu haben. Woran wir das festmachen wollen? Here we go …

Was war das?

Auf Tiktok teilte Lorde am Mittwoch, den 9. April, einen 15-sekündigen Videoclip mit ihren Fans. Dieser zeigt sie beim Spaziergang durch den Washington Square Park in New York. Erst sind nur ihre Füße zu sehen, dann ist kurz auch ihr Gesicht im Bild, bevor sie lossprintet und das Video abbricht. In der Aufnahme trägt Lorde große Kopfhörer, dazu läuft ein bislang unbekannter Song.

Der Text klingt wie eine persönliche Erzählung: „Since I was 17 / I gave you everything / Now we wake from a dream / Well baby, what was that?“ Bei Instagram teilte Lorde zusätzlich den Screenshot eines Kommentars unter dem Video in ihrer Story. Dieser lautet schlicht: „Warte, was?“

Lorde räumt bei Social Media auf

Erst kürzlich nahm die Musikerin alle Posts von ihren Social-Media-Seiten und räumte auf ihrer Webseite auf. Das Video ist ihr erster Beitrag seit dem Neustart und damit ein zusätzlicher Hinweis auf neue Musik. Die, so mutmaßen Fans basierend auf dem Ausschnitt, könne sich wieder der düsteren Synth-Pop-Stimmung annähern, die Lorde früher auszeichnete. Ihr noch aktuelles Album SOLAR POWER (2021) hatte sich mit fröhlicheren Sommer-Sounds davon entfernt.

Wenige Lebenszeichen

In den vergangenen Monaten hatte Lorde außerdem mehrfach Aussagen getroffen, die nun das Bild von einem neuen Album verdichten. So verwies sie vergangenen Sommer auf neue kreative Wege, dazu postete der Produzent Jim-E Stack von einer Zusammenarbeit mit der Künstlerin.

Seit dem Release von SOLAR POWER veröffentlichte Lorde lediglich das Talking-Heads-Cover „Take Me To The River“, sang mit Marlon Williams auf dessen „Kāhore He Manu E“ und arbeitete mit Charlie XCX an einem Remix von deren Song „Girl, So Confusing“ (2024).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Noch gibt es von Lorde keine Bestätigung. Bei einem neuen Album würde es sich um ihren vierten Longplayer handeln.