David Bowies Familie teilt Erinnerungen an seinem Geburtstag

Am 8. Januar 2018 wäre David Bowie 71 Jahre alt geworden. Seine Familie gedachte der Musikikone aus diesem Anlass mit verschiedenen Erinnerungsstücken auf Social Media.

Er soll einen „albernen Sinn für Humor“ gehabt haben, schrieb Duncan Jones, Regisseur von „Moon“ und Sohn von David Bowie, auf Twitter. Jones postete eine Karte, die er seinem Vater zum 69. Geburtstag schenkte – einen Monat nachdem er ihm verkündet hatte, er würde Großvater werden und zwei Tage vor dessen Tod.

8th of Jan again. A strange feeling for me.

I know how excited dad was to have a grandson on the way, & I made this card for his birthday having told him a month earlier he was going to be a grandad. Makes me smile at our shared goofy sense of humour. 🤓

Happy birthday dad! pic.twitter.com/T46ImqDNGg

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) 8. Januar 2018