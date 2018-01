Demo-Version von „Let’s Dance“ zum 71. Geburtstag von David Bowie veröffentlicht

Eine frühe Demo-Version des Songs „Let’s Dance“ wurde nun anlässlich David Bowies Geburtstag veröffentlicht. Der Musiker, der im Januar 2016 an den Folgen eines Krebsleidens verstorben war, wäre am heutigen 8. Januar 71 Jahre alt geworden.

Auch interessant David Bowies Volvo findet neuen Besitzer Das Demo wurde vor 35 Jahren in den Mountain Studios im Schweizer Montreaux aufgenommen. Bereits zu hören ist Nile Rodgers‘ markantes Gitarrenspiel, dem im Vergleich zur finalen Version noch mehr Raum eingeräumt wird. Zum Ende der Aufnahme hört man Bowie die Worte „That’s it, that’s it! Got it, got it!“ rufen.

Hört Euch die nun veröffentlichte Demo-Version des 1983er-Hits „Let’s Dance“ hier an:

David Bowies Sohn, der Filmemacher Duncan Jones, hat seinen Vater auf ganz besondere Art geehrt: Er hat einen Buchclub gegründet. Welche Literatur die Musikikone seinem Sohn zu Lebzeiten nahe gebracht hat, könnt Ihr hier nachlesen: