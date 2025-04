David Bowies Tochter über ihre Musik: „Scheiß drauf, ich mag, was ich tue“

Lexi Jones, die Tochter von Musiklegende David Bowie (†69) und Supermodel Iman Abdulmajid (69), hat ihr Debütalbum XANDRI veröffentlicht. Das Album mit zwölf Titeln erschien am 4. April. Der Weg dahin war jedoch kein geradliniger, wie sie nun offenbart.

Lexi teilt auf Instagram Inspirationen und Selbstzweifel

In den Wochen vor der Veröffentlichung teilte die 24-Jährige bereits Ausschnitte ihrer Tracks über Instagram. In einer Story beantwortete sie Fragen zu ihrem Erstling. Auf die Frage, wer sie musikalisch beeinflusst habe, nannte sie die folgenden Namen: „Fiona Apple, Elliott Smith, Radiohead, Led Zeppelin, Janis Joplin und Erykah Badu, vielleicht auch noch mehr.“

Auf die Frage, ob es immer ihr Plan gewesen sei, Musik zu machen, antwortete sie entschieden mit „Nein“ und weiter: „Ich habe es so lange vor mir hergeschoben, ich habe es fast abgelehnt. Ich wollte nicht als verlängerte Version von ‚ihr wisst schon wem‘ wahrgenommen werden. Aber mittlerweile denke ich mir: ‚Scheiß drauf, ich mag, was ich tue.‘“

Ein Sound zwischen Pop und Indie-Rock

Auf XANDRI mischt Lexi Jones sowohl Pop- und Elektro-Elemente mit Indie-Rock und Alternative Rock. „Through all the time“, „Moving on“ und „Standing alone“ sind nur einige der Tracks auf dem Album, das ohne großes Tamtam veröffentlicht wurde. Lexi teilte in den vorherigen Wochen lediglich Ausschnitte der Songs über Instagram. Die Platte wurde von ihr selbst geschrieben und produziert. In den Posts zeigte sie neben den Ausschnitten ihrer Stücke auch nostalgische Kindheitsaufnahmen mit ihrem Vater David Bowie.

Ihr Gesangstalent präsentierte Jones 2023 erstmals auf YouTube. Sie veröffentlichte ein Video, in dem sie eine Coverversion von Bowies „Starman“ sang. Auch eine berührende Interpretation von „Life On Mars?“ von Bowies 1971 erschienenem Album HUNKY DORY coverte sie. Auf Instagram zeigt Lexi Jones zudem regelmäßig eigene Kunstwerke, Gedichte und Texte. Mitunter offenbart sie dabei ehrliche Einblicke über ihre Vergangenheit und mentale Gesundheit. Das Cover von XANDRI hat sie selbst entworfen.

Lexi Jones ist eines von Bowies beiden Kindern. Ihr großer Halbbruder, Duncan Jones (53), der Sohn von Mary Angela Barnett, ist Regisseur und Drehbuchautor, der vor allem für seine Filme „Moon“ (2009) und „Mute“ (2018) bekannt ist. Jones Mutter und Bowie waren von 1992 bis zu Bowies Tod im Jahr 2016 verheiratet. 2018 ließ Lexi Jones sich zusammen mit ihrer Mutter das gleiche Tattoo stechen, um ihren Vater zu ehren.