David Lynch: Bei diesen Musikvideos führte er Regie

Nine Inch Nails, Moby & viele andere: David Lynch führte bei mehreren Musikvideos Regie.

David Lynch ist tot. Der US-amerikanische Filmemacher starb im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie am 16.01. in einem Statement mitteilte. Lynch schuf aber nicht nur grandiose Filme und Serien, sondern zeichnete auch für etliche tolle Musikvideos verantwortlich. Ein paar davon wollen wir uns zu Ehren der verstorbenen Kinogröße an dieser Stelle ansehen.

Chris Isaak – „Wicked Game“ (1990)

Nein, es ist nicht das ikonische Schwarz-Weiß-Video, in dem es zwischen Chris Isaak und Helena Christensen am Strand ordentlich knistert, von dem wir hier reden. Das stammt nämlich von Herb Ritts. Allerdings erstellte Lynch im Zuge des Films „Wild at Heart“, in dem das Lied eine wichtige Rolle spielte, ein eigenes Musikvideo für Isaaks größten Hit.

Nine Inch Nails – „Came Back Haunted“ (2013)

2013 erschuf Lynch für Nine Inch Nails ein Video für den Song „Came Back Haunted“ (erschienen auf dem Longplayer „Hesitation Marks“). Ein beklemmendes Schwarz-Weiß-Video mit vielen charakteristischen Lynch-Elementen: flackernde Bilder, surreale Verzerrungen und eine düstere, hypnotische Atmosphäre.

Moby – „Shot in the Back of the Head“ (2009)

2009 durfte sich Moby freuen – denn Lynch fertigte ein Video für den Song „Shot in the Back of the Head“. Das passte gut, denn für Moby war Lynch ein großer Einfluss. Der „Süddeutschen Zeitung“ erzählte er einmal: „Ich liebe alle Filme von David Lynch, mein liebster ist ‚Twin Peaks: Fire Walk With Me‘. Wenn ich aber sage, dass mein neues Album von David Lynch inspiriert ist, dann beziehe ich mich auf eine Rede, die er bei den BAFTA-Awards 2008 gehalten hat. Er sagte, Kreativität und Kunst dürften sich um den Markt nicht scheren. Ich möchte Musik machen, die ich liebe. Wenn sie sich verkauft – gut. Wenn nicht – auch gut.“

Thought Gang – „A Real Indication“ (1992)

Ein DIY-Musikvideo aus dem Jahr 1992, auf Hi-8 gefilmt. Zu sehen sind Eindrücke von „Thought Gang“, dem experimentellen Jazz-Nebenprojekt von Lynch und Angelo Badalamenti. Die Aufnahmen entstanden während der Arbeiten an „Twin Peaks“.

David Lynch – „Crazy Clown Time“ (2011)

2011 veröffentlichte Lynch sein erstes Soloalbum „Crazy Clown Time“. Wer wäre naheliegender als Regisseur für das Musikvideo des Titeltracks gewesen, wenn nicht Lynch selbst? Und nein, diesmal war es nicht wie meistens in Schwarz-Weiß-Optik gehalten.

Donovan – „I Am The Shaman“ (2021)

Für sein Album „Ritual Groove“ arbeitete Donovan mit David Lnych zusammen. 2021 führte David Lynch nicht nur Regie beim Musikvideo zu „I Am The Shaman“, einem Song von Donovan, sondern produzierte den Song auch noch (gemeinsam mit seinem Engineer Dean Hurley).