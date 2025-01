Meghan Markle verschiebt Netflix-Serienstart wegen Bränden in Kalifornien

„With Love, Meghan“ zeigt Kalifornien als Idylle – aktuell ist das unpassend, befand Meghan Markle.

Die Flächenbrände halten Los Angeles weiter in Atem. Meghan Markle hat daher nun den Start ihrer neuen Netflix-Serie verschoben.

„With Love, Meghan“ um mehrere Wochen aufgeschoben

Anstatt noch im Januar soll „With Love, Meghan“ nun am 4. März losgehen. Die Schauspielerin und Ehefrau des britischen Prinzen Harry fühlte sich nicht wohl damit, ihr Projekt inmitten des Flammendramas ihrer Heimat zu veröffentlichen. Die Lifestyle-Sendung beschäftigt sich nämlich unter anderem mit der Schönheit Kaliforniens. Die Herzogin von Sussex lädt dabei Freund:innen, Prominente und die Zuschauer:innen in ihr Anwesen in Montecito, 90 Minuten nördlich von Los Angeles, ein und gibt Tipps für Küche, Garten und das Gastgeben. In den acht Folgen treten unter anderem Mindy Kaling und „Suits“-Co-Star Abigail Spencer auf.

Hier den Trailer von „With Love, Meghan“ sehen:

Die Region fällt derzeit mehreren großflächigen Feuern zum Opfer. Über 180.000 Personen mussten bereits evakuiert werden, unzählige Häuser liegen in Schutt und Asche – darunter auch die einiger Prominenter. Ferner sind 24 Tote sowie 16 Vermisste gemeldet. Kein Wunder also, dass der Streaming-Start von „With Love, Meghan“ etwas später erfolgt. „Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich bei der Verschiebung des Starts unterstützt haben“, zitiert das Netflix-Statement Meghan Markle.

Meghan Markle besucht Betroffene

Statt sich also auf den Start der Serie vorzubereiten, besuchten die US-amerikanische Schauspielerin und Prinz Harry am Freitag, den 10. Januar, Überlebende der Brände und Helfer:innen in Pasadena. Das Paar lebt in Kalifornien, seit sie sich im Jahr 2020 von allen royalen Pflichten zurückzogen. Diese Entscheidung sorgte im britischen Königshaus sowie bei dessen Fans für einen großen Aufschrei; folgend machte Meghan Markle jedoch umgekehrt medienwirksam auf Missstände aufmerksam.