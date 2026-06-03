Iron Maiden: Konzert in Hannover – Setlist, Fotos und Eindrücke vom 2.6.

Iron Maiden lieferten in der Heinz von Heiden Arena trotz Regens eine mitreißende Show – mit Bruce Dickinson, Megadeth und Fan-Klassikern auf der Setlist.

Iron Maiden brachten gestern, am 2. Juni, Hannover zum Gröhlen – und das erstaunlich textsicher. In der Heinz von Heiden Arena versammelten sich 40.000 Fans, bereit für dröhnende Gitarren und den ein oder anderen Regentropfen. Im Freiluft-Stadion war ein Regencape durchaus von Vorteil. Alle Infos zur Setlist, das Wetter und erste Eindrücke.

Die Pforten des Stadions öffneten bereits um 16 Uhr. Erste Schauer gossen herab, verzogen sich jedoch wieder, bevor der Abend um 19 Uhr mit Megadeth als Vorband startete. Kurze Zeit später betraten Iron Maiden die Bühne. Etwas Regen mussten sie gegen Ende aushalten – nach der ersten Hälfte ihrer Show wurde es im Stadion erneut nass.

Fotos und Videos vom Abend in Hannover fangen die Atmosphäre des Konzerts ein.

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Setlist mit allen Fan-Klassikern

Die Setlist enthielt alle essenziellen Lieblingssongs aus 50-Jahren Bandbestand: von „The Trooper“ über „Iron Maiden“ und „Run to the Hills“ bis hin zu „Fear of the Dark“ als Zugabe. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters brachten Janick Gers, Bruce Dickinson und Steve Harris ordentlich Energie auf die Bühne. Dass man mit (fast) 70 noch abliefern kann, bewiesen Iron Maiden in Hannover eindrucksvoll. Wer Iron Maiden diesen Sommer noch live sehen will, kann das beim Rock im Park und Rock am Ring sowie auch beim Festival Nova Rock.

Die ganze Setlist hier:

Murders in the Rue Morgue Wrathchild Killers Phantom of the Opera The Number of the Beast Infinite Dreams Powerslave 2 Minutes to Midnight Rime of the Ancient Mariner Run to the Hills Seventh Son of a Seventh Son The Trooper Hallowed Be Thy Name Iron Maiden

Zugabe: