David Lynch ist tot: Fragen zur Todesursache

Woran starb der legendäre Filmemacher und Musiker David Lynch?

David Lynch ist tot. Der US-amerikanische Filmemacher und Musiker starb im Alter von 78 Jahren. Nun stellen sich viele Fans des „Twin Peaks“-Regisseurs natürlich die Frage nach der Todesursache.

Aus der offiziellen Meldung zu seinem Ableben geht bislang keine Todesursache hervor. „Mit tiefem Bedauern geben wir, seine Familie, das Ableben des Menschen und Künstlers David Lynch bekannt. Wir würden es begrüßen, wenn wir in dieser Zeit etwas Privatsphäre hätten. Er hinterlässt eine große Lücke in der Welt, da er nun nicht mehr unter uns weilt. Aber, wie er sagen würde: ‚Behalte den Donut im Auge und nicht das Loch. Es ist ein wunderschöner Tag mit goldenem Sonnenschein und blauem Himmel auf der ganzen Linie.‘“, heißt es in dem Statement, das seine Familie auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte.

David Lynch: Gesundheitliche Probleme in den letzten Jahren

Lynch hatte in den letzten Jahren mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Interview mit dem britischen Filmmagazin „Sight and Sound“ berichtete Lynch, dass bei ihm eine schwere Lungenkrankheit diagnostiziert worden war. „Ich habe ein Emphysem, weil ich so lange geraucht habe, und deshalb bin ich ans Haus gebunden, ob ich will oder nicht … Und jetzt, wegen COVID, wäre es sehr schlimm für mich, krank zu werden, sogar mit einer kleinen Erkältung“, so der Filmemacher damals. Er könne nur noch kurze Strecken zurücklegen, bevor ihm die Luft ausgehe.

„Als ob man mit einer Plastiktüte um den Kopf herumläuft“

David Lynch war viele Jahrzehnte Raucher und hatte laut eigenen Angaben mit acht Jahren damit begonnen. „Jeder Raucher spielt mit dem Feuer, es kann dich erwischen. Ich bin das Risiko eingegangen und wurde erwischt“, erklärte er gegenüber dem „People“-Magazin. Über seine Krankheit sagte er: „Es ist, als ob man mit einer Plastiktüte um den Kopf herumläuft.“

Ob dies in Korrelation mit dem Tod des Regisseurs steht, ist bislang nicht bestätigt. Ein offizielles Statement zur Todesursache steht noch aus.