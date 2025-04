Pierce Brosnan findet: Aaron Taylor-Johnson wäre „großartig“ als 007

Die Spekulationen um den nächsten Darsteller von James Bond reißen nicht ab – und nun meldet sich eine 007-Legende im Interview mit „Yahoo Entertainment“ zu Wort. Pierce Brosnan hält Aaron Taylor-Johnson („Nosferatu“ 2024, „Nowhere Boy“ 2009) für einen idealen Nachfolger.

Brosnan lobt Taylor-Johnsons Talent

„Ich denke, er wäre sehr gut“, so Brosnan. Bereits in der Vergangenheit stand er mit Taylor-Johnson vor der Kamera, war sogar an dessen Casting beteiligt – und beeindruckt vom Talent des Schauspielers: „Ich habe ihn für den Film ,Zeit der Trauer‘ (Originaltitel: „The Greatest“ 2009) gecastet, den ich vor langer Zeit gemacht habe – und er spielte ‚the Greatest‘.“

Pierce Brosnan erinnert sich an die Arbeit mit Taylor-Johnson: „Dieser junge Mann kam ans Filmset und nahm den Raum ein, füllte ihn mit Leidenschaft und Energie. Also ja, ich denke, wenn er es will, es anstrebt und bekommt, dann wäre er großartig.“ Ob der 34-Jährige tatsächlich der nächste 007 wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Taylor-Johnson ist nicht der einzige im Rennen

Ein eigenes Comeback als 007 schließt der irische Schauspieler aus. „Das ist jetzt der Job eines anderen Mannes“, sagte der 71-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Brosnan verkörperte Bond immerhin in vier Filmen: „GoldenEye“ (1995), „Der Morgen stirbt nie“ (1997), „Die Welt ist nicht genug“ (1999) und „Stirb an einem anderen Tag“ (2002).

Aaron Taylor-Johnson ist allerdings nicht der einzige Kandidat für die 007-Rolle. Tom Holland (28, „Spider-Man“) wird oft genannt, vor allem wegen seiner Bekanntschaft mit Produzentin Amy Pascal. Doch ein weiterer Franchise-Held neben Spider-Man scheint eher unwahrscheinlich. Das Blatt „The Sun“ spekuliert auch über Paul Mescal (29, „Gladiator 2“) und Jacob Elordi (27, „Saltburn“ und „Euphoria“). Beide haben in den letzten Jahren eine steile Karriere hingelegt.

Produzenten versprechen frischen Start

Während die Besetzung der neuen Hauptrolle noch unklar ist, laufen die Vorbereitungen für den nächsten Film bereits. Amazon MGM Studios, die das Franchise übernommen haben, bestätigten kürzlich, dass Amy Pascal und David Heyman den kommenden Bond-Film produzieren werden.

Bei der CinemaCon Ende März erklärte Courtenay Valenti, Leiterin von Film, Streaming und Kino bei Amazon MGM: „Wir sind entschlossen, das Erbe dieser ikonischen Figur zu ehren und gleichzeitig ein frisches, aufregendes neues Kapitel für das weltweite Publikum zu schaffen – gemeinsam mit Amy und David.“

Laut Valenti arbeiten die beiden Produzenten bereits in London an dem neuen Film, der die erfolgreiche 007-Reihe in eine neue Ära führen soll. Die Fans warten gespannt auf weitere Informationen – und auf die endgültige Entscheidung, wer in die Fußstapfen von Daniel Craig treten wird.