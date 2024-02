Beatles: Mattel bringt Bauset zum Auftritt in „Ed Sullivan Show“ raus

Vor 60 Jahren feierte die Band ihr Debüt in der Show – Mattel feiert dies mit einer Sammleredition.

Am 09. Februar vor 60 Jahren standen die Beatles das erste Mal auf der Bühne der „Ed Sullivan Show“. Der Abend von 1964 ging mit beeindruckenden 73 Millionen Zuschauer:innen in die Musik- und Fernsehgeschichte ein und bleibt bis heute einer der großen Meilensteine der Fab Four. Mattel hat sich den Jahrestag zum Anlass genommen, um den „Ladies and Gentlemen, The Beatles!“-Sammelbausatz dieses Gigs auf den Markt zubringen.

Die Beatles-Bühne nachbauen

Herausgeber des 681-teiligen Sets ist MEGA, ein kanadischer Spielzeughersteller, der zur Firma Mattel gehört. Für umgerechnet rund 75 Euro erhalten Käufer:innen einen Nachbau der „Arrows“-Bühne, die speziell für die Sendung errichtet wurde, und sie enthält vier 2-Zoll-Mikrofiguren der Bandmitglieder John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr, die sich bewegen lassen und deren Instrumente austauschbar sind (wenn man mal ganz verrückte Dinge anstellen will).

Erhältlich ist das Set aktuell über die Website des US-amerikanischen Händlers „Walmart“ und zur Pre-Order auch auf der offiziellen US-Beatles-Homepage. Beide verschicken aktuell noch nicht nach Deutschland, ob sich das in näherer Zukunft ändert, ist noch nicht bekannt.

Der Beginn der Beatlemania