„Barbie“: Erwartet uns bald eine Fortsetzung?

Für den zweiten Teil soll es Gerüchten zufolge schon eine Story und erste Drehbuchseiten geben.

Im Sommer 2023 erschien „Barbie“ als Film auf den großen Leinwänden der Welt und spielte in den Kinokassen ganze 1,4 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 1,3 Milliarden Euro) ein. Dass es irgendwann eine Fortsetzung geben sollte, war für Regisseurin Greta Gerwig und Co-Drehbuchautor Noah Baumbach wohl schon klar. Jedoch nur, wenn sie eine passende Geschichte für die Weiterführung finden würden. Gerüchten zufolge soll dieser Fall nun eingetreten sein.

Steht schon die neue Idee für eine „Barbie“-Fortsetzung?

Gerwig und Baumbach sollen sich angeblich eine neue Idee für eine Fortsetzung ausgedacht haben. Auch die Produktionsfirma Warner Bros. sei bereits laut „Hollywood Reporter“ eingeweiht. Zudem sollen Insider:innen gegenüber „Hollywood Reporter“ berichtet haben, dass nun auch schon die Möglichkeit für Vertragsgespräche bestünde. Die Handlung des zweiten Teils sei jedoch noch geheim.

Wie viel an diesen Gerüchten wahr ist, wird sich noch zeigen müssen. Denn Vertreter:innen des Studios sowie Gerwig und Baumbach wiesen die „Hollywood Reporter“-Meldung als ungenau und nicht legitim zurück.

Wird bereits am Drehbuch gearbeitet?

Falls es aber tatsächlich zu einer Abmachung kommen sollte, würde es wohl noch dauern, eh ein zweiter „Barbie“-Teil tatsächlich in den Kinos läuft. Denn vorerst müssten die Lebens- und Kreativpartner:innen Gerwig und Baumbach noch an dem Drehbuch feilen und Termine festlegen. Laut „Hollywood Reporter“-Insider:innen seien die Köpfe hinter der ersten Verfilmung aber wohl schon am Schreiben. Wie schon 2023 bei einem „WGA West“-Q&A herauskam, würden Greta Gerwig und Noah Baumbach generell getrennt voneinander arbeiten und sich die Entwürfe anschließend hin- und herschieben.

„Wenn ich den Sog finde, dann bekommen wir ihn“

Für das 2ß23er Drehbuch wurde das Ehepaar unter anderem für einen Oscar nominiert. Bereits bei der Auszeichnung zur „Time’s Women of the Year“ im März 2024 sagte die 41-jährige Gerwig zu einer möglichen Fortsetzung von „Barbie“: „Mein Nordstern ist: Was liebe ich wirklich? Was liegt mir wirklich am Herzen? Was ist die Geschichte hinter dieser Geschichte? Wenn ich den Sog finde, dann bekommen wir ihn. Wenn ich keinen Sog finde, gibt es nichts mehr.“

Derzeit soll die Amerikanerin noch mit einer „Narnia“-Adaption für Netflix beschäftigt sein.