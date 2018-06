David Lynch verkauft jetzt T-Shirts auf Amazon

Konzerterlebnis

Micky Beisenherz über die Foo Fighters in Hamburg: „Sie sind die Anti-Guns-N’Roses“

Micky Beisenherz hat sich am Sonntag die Foo Fighters live in Hamburg gegeben und erinnert sich für Musikexpress.de nun daran. Spoiler: Er hat sich in Taylor Hawkins verknallt und sogar ein Selfie vergessen.