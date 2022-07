Deichbrand Festival 2022: Die schÃ¶nsten Bilder

Von Lego-„Star Wars“ über Indie statt HipHop erst zu Nirvana, dann zu Tocotronic: Für unsere 800. Musikexpress-Ausgabe hat sich Paul Buschnegg, heute 26-jähriger Sänger der Wiener Band Pauls Jets, an seine Kindheit erinnert. Hier die ungekürzte Version seines poetischen Textes.

Keine Seele war verletzlicher als die von Amy Winehouse. Eine Frau aus London, deren Stimme so gewaltig war wie die Songs, die sie sang. Am 23. Juli 2022 jährt sich ihr Todestag zum elften Mal. Eine Würdigung.

Wider die Heinis: In der neuen Ausgabe ihrer Popkolumne erklärt Paula Irmschler, warum wir alle ruhigen Gewissens Coldplay UND Tokio Hotel UND Kraftklub UND Metallicas „Master of Puppets“ abfeiern können – egal, welchen Geschlechts und Alters.

Wow: Der MUSIKEXPRESS feiert seine sage und schreibe 800. Ausgabe. Aus diesem Grund erinnern wir uns und Euch an seine lange Geschichte. Heute reisen wir in den September 2011, als eine große Sängerin gerade viel zu früh verstorben war.

Fotograf Günther Rojahn ist vor Ort und versorgt uns und Euch mit Bildern der jeweiligen Tage. Seht oben in der Galerie Eindrücke vom Donnerstag und damit unter anderem von Callejon , H-Blockx und Dilla . Die Bilderreihe wird in den folgenden Tagen aktualisiert. Wir wünschen viel Spaß und gutes Wetter!

So sah es bei The National live in Berlin 2022 aus (Fotos & Videos)