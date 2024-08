Deichkind live in der Wuhlheide: Tickets, Anfahrt, Einlass, Setlist, Wetter

Deichkind bringen die „Kids In Meinem Alter“-Sommertour in die Berliner Wuhlheide. Alle Infos zum Event hier.

Deichkind kommen mit ihrer „Kids In Meinem Alter“-Sommertour in die Parkbühne Wuhlheide. Die Tour umfasst in diesem Jahr zwei Auftritte in Berlin, wobei das erste Konzert am 24. August 2024 stattfindet und der zweite Halt erst im Dezember 2024 in der Max-Schmeling-Halle an den Start gehen wird. Alle Infos zum kommenden Deichkind-Gig in Berlin findet ihr hier.

Tickets

Die Deichkind-Show am 24. August ist soweit ausverkauft, es gibt allerdings noch die Möglichkeit über den Resale-Anbieter „Fansale“ von Ticketmaster Karten zu bekommen. Der Preis für ein Ticket beginnt bei 64,45 Euro.

Außerdem lassen sich für die restlichen Deutschland-Auftritte noch Tickets erwerben – unter anderem für die direkt darauffolgenden Konzerte in Hamburg und Bielefeld.

Anfahrt

Der Gig findet in der Wuhlheide statt, einer der beliebtesten Freiluftbühnen der Stadt. Die Adresse lautet: An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin-Köpenick. Die Location ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar.

Parken

Die Parkmöglichkeiten in direkter Nähe zur Wuhlheide sind stark begrenzt. Es gibt keinen offiziellen Parkplatz, sondern lediglich Plätze entlang der Straße. Bestenfalls reist man frühzeitig an oder weicht doch auf den öffentlichen Nahverkehr aus.

Behindertengerechte Parkplätze gibt es auf dem FEZ Parkplatz. Von dort aus sind es ungefähr 350 Meter zur Waldbühne. Die Zufahrt zu diesen begrenzten Parkplätzen erfolgt über die Straße „Straße zum FEZ“. Für eine Zugangsberechtigung muss ein Ausweis mit der Kennzeichnungen „aG“ oder „Bl“ und ein EU-Parkausweis mitgeführt werden.

Mit ÖPNV

Mit der S-Bahn kann easy mit der Linie S3 in Richtung Erker angereist werden. Von der Station „Wuhlheide“ aus sind es etwa 900 Meter zu Fuß. Auch eine Tram fährt in die Nähe des Venues, darauf sollte allerdings verzichtet werden, da zwischen dem 6. Juli 2024 und dem 17. Oktober 2024 Bauarbeiten an den Linien 27, 60, 61 und 67 zugange sind. Es gibt zwar Ersatzverkehr mit Bussen, aber die Zuverlässigkeit des Zeitplans ist teilweise nicht gegeben.

Die Eintrittskarten umfassen den Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus ab zwei Stunden vor Einlass bis 3:00 Uhr am Folgetag.

Einlass

Der Einlass beginnt um 19 Uhr, das Konzert selbst startet um 21 Uhr und wird zwei Stunden andauern. Zu einem Support gibt es keine Angaben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weitere wichtige Hinweise

Getränken dürfen ausschließlich in Form von alkoholfreien Flüssigkeiten bis maximal 0,5 Liter pro Person im Tetra-Pak oder PET mitgebracht werden.

Glasflaschen, Dosen, größere Taschen, Rucksäcke, Waffen, pyrotechnische Artikel sowie Aufzeichnungsgeräte sind ausdrücklich vom Veranstalter verboten. Vorbei am „Eingang Ost“, befindet sich der Zugang für Menschen mit Behinderung. Auch die Begleitungen mitbringen können über diesen Zugang in die Wuhlheide gelangen.

Setlist

Die Setlist wird eine Mischung aus ihren bekannten Hits und neuen Songs enthalten. Basierend auf aktuellen Tour-Setlists könnten Fans in Berlin unter anderem folgende Tracks erwarten:

Tetrahedon

99 Bierkanister

So’ne Musik

Geradeaus

Auch im Bentley wird geweint

Porzellan und Elefanten

Die Welt ist fertig

In der Natur

Wer sagt denn das?

Wutboy

Kids in meinem Alter

Komm schon!

Bon Voyage

Bück dich hoch

Leider geil (Leider geil)

Richtig gutes Zeug

Oma gib Handtasche

Arbeit nervt

Delle am Helm

Bude voll People

Roll das Fass rein

Niveau weshalb warum

Hört ihr die Signale

Keine Party

Limit

Wetter

Der Open-Air-Auftritt in der Wuhlheide findet voraussichtlich bei bestem Wetter statt – nur mit leichter Bewölkung und Temperaturen bis zu 27 Grad. Am späten Abend ist es überwiegend klar, mit vereinzelten Wolken bei Tiefstwerten von 17 Grad.