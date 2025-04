Demi Moore ist mit 62 Jahren die schönste Frau der Welt

So wird „10 Dinge, die ich an dir hasse“ zum Musical

Demi Moore ist die schönste Frau der Welt 2025, so hat es das „People“-Magazin in seiner jährlichen Spezialausgabe entschieden. Der Titel lautet diesmal: „Natürlich ist es Demi Moore.“ Das Magazin würdigt Moore nicht nur für ihre äußerliche Schönheit, sondern auch für ihre bemerkenswerte Karriere und ihren Mut, sich selbst treu zu bleiben. Die Schauspielerin, die zuletzt im Horrorfilm „The Substance“ (2024) zu sehen war, in dem es um das Streben nach dem perfekten Äußeren geht, spricht im Interview über ihre Reise zur Selbstakzeptanz.

„Ich bin nicht perfekt – und das ist okay“, sagt die 62-Jährige im Gespräch mit „People“. In den letzten Jahren hat sie immer wieder betont, dass sie sich wohler in ihrer Haut fühlt als je zuvor. Während ihrer Zeit in den 1990er-Jahren quälte sie ihren Körper mit intensiven Workouts und bestrafte sich selbst, um den Schönheitsidealen zu entsprechen. „Was ich mir selbst angetan habe – das war Gewalt gegen mich selbst“, reflektiert Moore heute.

Demi Moore über Selbstakzeptanz und inneren Einklang

Das Streben nach körperlicher Perfektion führte Moore damals zu einem Punkt, an dem sie nicht mehr mit sich selbst im Einklang war. Sie entschloss sich schließlich, loszulassen und ihren natürlichen Körperbau zu akzeptieren. „Ich habe beschlossen, die Kontrolle aufzugeben“, sagt sie zu „People“. Heute fühle sie sich mit ihrem Körper im Reinen und habe gelernt, ihre eigene Definition von Schönheit zu leben.

„Ich habe eine größere Wertschätzung für all das, was mein Körper durchgemacht hat, um mich bis hierher zu bringen“, so Moore weiter. „Das bedeutet nicht, dass ich manchmal nicht in den Spiegel schaue und denke: ‚Oh Gott, ich sehe alt aus‘, das tue ich. Aber ich kann akzeptieren, dass das der Zustand ist, an dem ich heute bin, und ich weiß, dass der Unterschied heute ist, dass das meinen Wert oder wer ich bin, nicht definiert.“

Im Horrorfilm „The Substance“ glänzte Moore jüngst in der Rolle einer alternden Star-Trainerin. Eine Frau, die verzweifelt versucht, ihre Jugend zu bewahren, korreliert in mancher Hinsicht auch mit Moores Lebensgeschichte. „Ich denke, was wirklich relatable war, ist diese Gewalt, die wir manchmal gegen uns selbst ausüben können“, sagt sie zu „People“. Heute, als Mutter von drei Töchtern, die sie mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis (70) hat, sieht sie die Welt aus einer anderen Perspektive.

„Schönheit entsteht aus Authentizität und Positivität“

Moore hat ihre eigene Definition von Schönheit gefunden: „In gewisser Weise ist Schönheit einfach da. Man kann eine Blume ansehen und ihre Schönheit erkennen“, erklärt sie „People“. „Auf menschlicher Ebene finde ich, dass sie aus Authentizität und Positivität besteht. Schönheit entsteht, wenn man sich damit wohlfühlt, genau so zu sein, wie man ist.“

Obwohl Demi Moore bei den Oscars 2025 für ihre Leistung in „The Substance“ nicht ausgezeichnet wurde, zeigt sie sich gelassen. „Ich war enttäuscht“, gibt sie zu, „aber gleichzeitig war es eine Erleichterung, den nächsten Tag im Pyjama zu verbringen. Ich war einfach so glücklich, einfach mal auszuschlafen, zu wissen, dass ich nirgendwo hin musste. Es war einfach ein wunderschöner, entspannter Tag“. Dafür erhielt Moore für die Rolle ihren ersten Golden Globe und Screen Actors Guild Award.