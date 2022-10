Depeche Mode auf MEMENTO-MORI-Tour 2023: Das kosten die Tickets

Am Dienstag haben Depeche Mode auf einer Pressekonferenz in Berlin gleich zweimal Großes angekündigt: Die Band, die seit dem Tod von Andrew Fletcher aus Martin Gore und Dave Gahan allein besteht, nimmt gerade ein neues Album namens MEMENTO MORI auf, das im März 2023 erscheinen soll. Und damit werden sie auch auf große Welttournee gehen.

In 41 Städten wollen die britischen Synthiepop-Legenden auftreten und 42 Konzerte spielen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen Termine in Leipzig, München, Frankfurt, Düsseldorf (2 Konzerte), Berlin, Bern und Klagenfurt fest. Der reguläre Vorverkauf beginnt am 6. Oktober 2022, Infos hier.

Nun, da zumindest der exklusive Presale am Mittwoch um 10 Uhr startete, wissen wir auch, wie teuer die Tickets werden: Bei unserem Selbstversuch zum Kauf von Karten für die Show im Berliner Olympiastadion rangierten die Preise in zehn verschiedenen Kategorien zwischen 49,25 Euro und 147 Euro, VIP- oder Early-Entrance-Packages nicht miteinbezogen. Wer Tickets für die teuerste Kategorie ergattert, steht im vordersten von drei verschiedenen Stehplatzbereichen, also näher als andere an der Band. Die günstigste Kategorie umfasst weiter entfernt liegende Sitzplätze, möglicherweise mit Sichtbehinderung.

Hier alle weiteren Infos zu Tickets und Terminen.

Depeche Mode auf MEMENTO-MORI-Welttournee 2023 – die Termine in Deutschland, Schweiz und Österreich:

26. Mai Leipzig – Festwiese

04. Juni Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

06. Juni Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

11. Juni Bern – Stadion Wankdorf

20. Juni München – Olympiastadion

29. Juni Frankfurt – Deutsche Bank Park

07. Juli Berlin – Olympiastadion

21. Juli Klagenfurt – Wörthersee Stadion

Hier alle Depeche-Mode-Konzerte 2023 im Überblick:

Weitere Infos zum Ticket-Vorverkauf:

DEUTSCHLAND:

PayPal Prio Tickets:

Mi, 05.10.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.livenation.de/paypal

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 05.10.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Pre-Sale:

Do., 06.10.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

ÖSTERREICH:

Ticketmaster Presale:Do., 06.10.2022 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.at/presale

SCHWEIZ:

Raiffeisen Pre-Sale:

Mi., 05.10.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.raiffeisen.ch/memberplus

die Mobiliar Priority Tickets:

Mi., 05.10.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.mobiliar.ch/ticketshop

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 07.10.2022, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-depeche-mode-3848